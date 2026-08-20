Cómo transformar tu viejo televisor en un sofisticado Smart TV tope de gama gracias al puerto HDMI

Una vez conectado, el dispositivo puede transformar un televisor tradicional en un centro de entretenimiento. Al funcionar con Android y ofrecer acceso a Google Play Store, permite descargar diferentes aplicaciones, entre ellas plataformas de streaming como Netflix, Disney+ y HBO, siempre que sean compatibles con el sistema y estén disponibles para la región.

Xiaomi TV Stick HD segunda generación.

Cómo funciona el TV Stick de Xiaomi que se conecta al puerto HDMI del televisor

El principal atractivo del TV Stick HD es que no requiere reemplazar el televisor para disfrutar de entretenimiento de calidad. Basta con disponer de un puerto HDMI y una conexión a internet para comenzar a utilizar sus funciones. De esta manera, una pantalla que solamente permitía reproducir contenido de fuentes tradicionales puede incorporar características propias de un Smart TV.

Sin embargo, existe una limitación importante: el dispositivo cuenta con 8 GB de almacenamiento. Por este motivo, no resulta recomendable instalar una cantidad excesiva de aplicaciones, ya que el espacio disponible podría agotarse y afectar el funcionamiento general.

Otro punto a tener en cuenta es la resolución. El aparato de Xiaomi incorpora soporte para HDR10+, una tecnología que permite mejorar la representación de colores y el contraste en contenidos compatibles.

Este dispositivo va conectado al puerto HDMI del televisor.

Además, cuenta con una navegación más rápida, una carga de aplicaciones más ágil y una interfaz con menos interrupciones durante el desplazamiento por los diferentes menús.

El Xiaomi TV Stick HD representa así una solución sencilla para actualizar un televisor mediante el puerto HDMI. Aunque no apunta a quienes buscan reproducción 4K, puede resultar suficiente para usuarios que priorizan las aplicaciones, la portabilidad y una experiencia de navegación más fluida.