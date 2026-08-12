Cómo sacarle el máximo provecho al puerto HDMI del televisor: transformarás tu tele en un Smart TV

Cada vez más personas se preocupan por ver contenido en streaming o disfrutar de una imagen HD en su televisor. Aunque creen que esto solo es posible comprando un Smart TV, gracias a un pequeño dispositivo de Amazon y al puerto HDMI de la tele será posible darle un plus a la dosis de entretenimiento diario que necesitamos para escapar de la rutina.
Quien tiene un puerto HDMI en su televisor, tiene un tesoro: por qué y para qué sirve
Si tenés un televisor con puerto HDMI, podés aprovechar esa conexión para acceder a plataformas de streaming sin necesidad de comprar un equipo nuevo. Una de las alternativas disponibles es el Amazon Fire TV Stick HD, un dispositivo compacto que permite convertir una pantalla convencional en un centro de entretenimiento conectado a la red WiFi
El Amazon Fire TV Stick HD 2026 está diseñado para conectarse directamente al puerto HDMI del televisor y ofrecer acceso a diferentes contenidos y aplicaciones. Su formato tipo stick permite instalarlo de manera discreta, sin ocupar demasiado espacio ni modificar la estética del equipo.
El dispositivo alcanza una resolución máxima HD, por lo que resulta especialmente adecuado para televisores que no necesitan reproducción en 4K. Con él es posible acceder a servicios de entretenimiento como Amazon Prime Video y Netflix, además de otras aplicaciones compatibles con su sistema operativo.
En su interior incorpora Fire OS 14, un procesador Quad-Core de 1.7 GHz, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Esta configuración está pensada para tareas habituales como desplazarse por los menús, abrir aplicaciones y reproducir contenido en streaming.
Uno de los puntos destacados del Fire TV Stick HD 2026 es su conectividad. El dispositivo que va conectado al puerto HDMI del televisor incorpora WiFi 6, compatible con redes de 2.4 GHz y 5 GHz, además de Bluetooth y Miracast. Esto permite contar con diferentes opciones para conectar dispositivos y compartir contenido.
En lo que concierne al precio, en Mercado Libre podemos adquirirlo por tan solo $71.990, algo que significa una inversión inferior en comparación con adquirir un Smart TV última generación.
Cómo conectar el Amazon Fire TV al puerto HDMI del televisor
Para utilizar este dispositivo, simplemente debemos conectarlo al puerto HDMI del televisor y darle alimentación mediante su micro USB. De esta manera, una pantalla que originalmente no contaba con funciones inteligentes puede incorporar herramientas de streaming y entretenimiento de forma sencilla, siempre que exista una conexión a internet disponible.