Despertar a mitad de la noche o por la mañana con los puños cerrados y guardados hacia el pecho puede ser una señal de un problema mayor, explicado por especialistas. Para entender qué significa eso, hay que buscar la respuesta en cuestiones vinculadas con la tensión, el estrés y el descanso nocturno al dormir.
¿Qué significa dormir con los puños cerrados y las muñecas dobladas?
Despertarse a mitad de la noche y sentir las manos tensionadas o las muñecas dobladas hacia adentro es algo bastante frecuente, ¿qué significa?
¿Qué significa y por qué a veces dormimos con las manos dobladas hacia adentro
Las manos entumecidas con los dedos en posición de garra y las muñecas dobladas son un fenómeno normal y frecuente que se conoce como manos de dinosaurio.
¿Qué significa? Si bien podría considerarse una simple postura para dormir o una elección inconsciente que se realiza durante el sueño por comodidad, los expertos mencionan que esto se relaciona directamente con los niveles de cortisol del organismo.
El cortisol es una hormona esencial producida por las glándulas suprarrenales, ubicadas en la parte superior de cada riñón. El cortisol tiene diversas funciones en el organismo y son necesarias. Sube el nivel de azúcar en sangre, ayuda a mantener la concentración, controla la inflamación y apoya al sistema inmune.
Es una hormona necesaria que se relaciona generalmente con cosas malas, pero no es del todo así; es importante para funciones esenciales. El problema aparece cuando los niveles de cortisol son elevados por estrés continuo. Esto puede generar diferentes problemas y reacciones en el cuerpo.
En condiciones y niveles normales, el cortisol acompaña el ritmo circadiano y el descanso pleno de noche. Sí, contrariamente, estamos sometidos a niveles altos de estrés o presión, este equilibrio se altera.
El exceso de cortisol se manifiesta de diferentes formas, una en la posición de las manos al dormir, con las muñecas flexionadas y los puños cerrados por tensión acumulada. Pueden existir otros motivos, pero esta es una de las razones más frecuentes.
No solo al dormir: qué otros factores son una señal de cortisol elevado
Los síntomas de cortisol elevado no aparecen únicamente al dormir. Otras señales, que siempre hay que consultar con un médico especialista, pueden ser el aumento de peso en rostro y abdomen, estrías anchas y moradas en el vientre, debilidad muscular o crecimiento excesivo de vello.
Otras señales frecuentes, además de dormir con las muñecas hacia adentro, incluyen cruzar los brazos sobre el pecho al dormir, apretar la mandíbula o arrugar la cara, levantar los brazos durante el descanso, agarrarse el cuello cuando te vas a dormir o descansar en posición fetal.
En pocas palabras
- Manos de dinosaurio: Despertar con puños cerrados es una señal de cortisol elevado.
- Cortisol y estrés: El exceso de esta hormona, ligada al estrés, altera el ritmo circadiano.
- Otras señales: El cortisol alto puede manifestarse con debilidad muscular o aumento de peso.