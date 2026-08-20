¿Qué significa dormir con los puños cerrados y las muñecas dobladas?

El cortisol es una hormona esencial producida por las glándulas suprarrenales, ubicadas en la parte superior de cada riñón. El cortisol tiene diversas funciones en el organismo y son necesarias. Sube el nivel de azúcar en sangre, ayuda a mantener la concentración, controla la inflamación y apoya al sistema inmune.

El cortisol es una hormona suprarrenal.

Es una hormona necesaria que se relaciona generalmente con cosas malas, pero no es del todo así; es importante para funciones esenciales. El problema aparece cuando los niveles de cortisol son elevados por estrés continuo. Esto puede generar diferentes problemas y reacciones en el cuerpo.

En condiciones y niveles normales, el cortisol acompaña el ritmo circadiano y el descanso pleno de noche. Sí, contrariamente, estamos sometidos a niveles altos de estrés o presión, este equilibrio se altera.

El exceso de cortisol se manifiesta de diferentes formas, una en la posición de las manos al dormir, con las muñecas flexionadas y los puños cerrados por tensión acumulada. Pueden existir otros motivos, pero esta es una de las razones más frecuentes.

No solo al dormir: qué otros factores son una señal de cortisol elevado

Los síntomas de cortisol elevado no aparecen únicamente al dormir. Otras señales, que siempre hay que consultar con un médico especialista, pueden ser el aumento de peso en rostro y abdomen, estrías anchas y moradas en el vientre, debilidad muscular o crecimiento excesivo de vello.

Los niveles elevados de cortisol se pueden manifestar de diversas formas.

Otras señales frecuentes, además de dormir con las muñecas hacia adentro, incluyen cruzar los brazos sobre el pecho al dormir, apretar la mandíbula o arrugar la cara, levantar los brazos durante el descanso, agarrarse el cuello cuando te vas a dormir o descansar en posición fetal.