"En busca de la felicidad": 8 lecciones de una película que te ayudará a alcanzar el éxito

Pero para entender por qué esta película logra conmover a miles de personas hasta el día de hoy, hay que conocer algunas de las lecciones de vida que transmite este clásico del cine para ver en cualquier momento donde la inspiración falte.

En esta película Will Smith nos enseña que todos pasamos por malas rachas en la vida, solo hay que buscar oportunidades nuevas.

En busca de la felicidad: las lecciones de esta película

Un hombre que queda en la ruina y es expulsado de su casa junto con su hijo, lucha por conseguir un puesto en una prestigiosa firma para así mejorar la vida de ambos. Basada en una historia real "En búsqueda de la felicidad" se convirtió en una de las clásicas que transmiten valores de superación, la paciencia y la perseverancia.