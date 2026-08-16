Diez películas que son un éxito y que están protagonizadas por niños

Inglaterra, 1984. Billy Elliot, un niño de 11 años, descubre su talento para el ballet y lucha contra los prejuicios de su entorno para perseguir su sueño de convertirse en bailarín.

EL LABERINTO DEL FAUNO

En la España franquista de 1944, una niña conoce a un fauno que le revela que es una princesa y que debe demostrar su valía completando 3 peligrosas pruebas.

CUENTA CONMIGO

Cuatro amigos emprenden un viaje para encontrar el cuerpo de un niño desaparecido, enfrentándose a sus miedos y al fin de la infancia.

MONSTER

Una madre soltera preocupada busca respuestas tras un incidente protagonizado por su hijo en la escuela, desencadenando una creciente sospecha y conflicto.

MACHUCA

Dos niños chilenos de diferentes clases sociales se hacen amigos en 1973. Ambos descubrirán poco a poco el mundo del otro al tiempo que aumentan las tensiones políticas del país.

CLOSE

Dos chicos de 13 años pasan un verano idílico juntos, pero su amistad se ve puesta a prueba cuando se convierten en el objeto de rumores en la escuela.

UN PUENTE HACIA TERABITHIA

Leslie y Jess forman una gran amistad y descubren Terabithia, un mundo secreto en el bosque donde comparten aventuras, imaginación y recuerdos especiales.

CRÍA CUERVOS

En Madrid, Ana y sus hermanas quedan huérfanas y son criadas por su estricta tía junto a su abuela. Ana desarrolla una profunda fascinación por la muerte.

MATILDA

Matilda, una niña muy inteligente e ignorada por su familia, descubre un poder especial mientras enfrenta la crueldad de su directora escolar y encuentra apoyo en una profesora.

LOS 400 GOLPES

El niño parisino Antoine Doinel enfrente una difícil infancia marcadas por el abandono y la incomprensión, hasta que un error lo lleva a tener problemas con la ley.