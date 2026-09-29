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Cine en Mendoza

Godoy Cruz fue el gran escenario de la película que representará a la Argentina en los Premios Oscar 2027

El 80% de "La virgen de la tosquera" se rodó en el departamento. El municipio aportó logística para la filmación basada en cuentos de Mariana Enríquez

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
El equipo técnico y de producción desplegó un gran operativo en las calles de Godoy Cruz durante las jornadas de rodaje.

El equipo técnico y de producción desplegó un gran operativo en las calles de Godoy Cruz durante las jornadas de rodaje.

Godoy Cruz se convirtió en el epicentro del cine nacional tras confirmarse que "La virgen de la tosquera", filmada mayoritariamente en sus calles y barrios, fue seleccionada por la Academia de Cine de la Argentina para representar al país en los Premios Oscar 2027.

La producción, que tuvo un destacado paso por festivales internacionales, buscará meterse en la nómina final para la categoría de Mejor Película Internacional.

El equipo técnico y de producción desplegó un gran operativo en las calles de Godoy Cruz durante las jornadas de rodaje.

El equipo técnico y de producción desplegó un gran operativo en las calles de Godoy Cruz durante las jornadas de rodaje.

Aunque el relato está ambientado en el conurbano bonaerense durante la crisis del verano de 2001, la producción eligió a Mendoza para darle vida a la historia. El 80% del rodaje se desplegó en Godoy Cruz, utilizando como locaciones clave el icónico barrio Metalúrgico y el Club YPF, además de sumar escenas en el bar La Reserva de Ciudad, Las Heras y Guaymallén.

El Municipio brindó soporte logístico, cortes de calles y la colaboración de bomberos voluntarios para el armado del set.

El Municipio brindó soporte logístico, cortes de calles y la colaboración de bomberos voluntarios para el armado del set.

Apoyo municipal y la palabra del intendente

El despliegue cinematográfico contó con un fuerte respaldo de la comuna para facilitar el trabajo de los equipos de filmación. Desde el municipio aportaron logística, personal operativo y la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz para garantizar el rodaje de las escenas de mayor complejidad.

El intendente Diego Costarelli remarcó la importancia de impulsar la industria audiovisual como un motor para la economía del departamento.

El intendente Diego Costarelli remarcó la importancia de impulsar la industria audiovisual como un motor para la economía del departamento.

Tras conocerse la distinción, el intendente de GodoyCruz, Diego Costarelli, destacó en sus redes sociales el valor de abrirle las puertas a la industria audiovisual.

"Acompañamos este despliegue con apoyo logístico, personal y la colaboración de nuestros bomberos. Apoyar el fomento cinematográfico no es solo una apuesta cultural, sino también una herramienta fundamental para dinamizar la economía de nuestro departamento y mostrar el potencial que tenemos", remarcó el intendente.

El mensaje publicado por el intendente Diego Costarelli en sus redes celebrando el logro cinematográfico de Godoy Cruz.

El mensaje publicado por el intendente Diego Costarelli en sus redes celebrando el logro cinematográfico de Godoy Cruz.

Celos, magia negra y la crisis de 2001

Basada en los reconocidos relatos de la escritora Mariana Enríquez, la trama sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables de las afueras que están enamoradas de Diego, su compañero de toda la vida.

El Municipio brindó soporte logístico, cortes de calles y la colaboración de bomberos voluntarios para el armado del set.

El Municipio brindó soporte logístico, cortes de calles y la colaboración de bomberos voluntarios para el armado del set.

El conflicto estalla cuando aparece Silvia, una mujer mayor que capta la atención del joven. Despechada por los celos y la rivalidad, Natalia acude a su abuela para volcarse a los hechizos y la magia negra con la intención de romper esa relación, en un contexto marcado por el clima social y caluroso de la Argentina de fines de 2001.

En pocas palabras

  • Godoy Cruz: fue sede de la película argentina nominada a los Oscar 2027.
  • Producción: el 80% de "La virgen de la tosquera" se filmó en el departamento.
  • Apoyo municipal: la comuna facilitó logística, personal y colaboración de Bomberos Voluntarios.
Resumen generado por Thinkindot AI

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