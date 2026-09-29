Godoy Cruz fue el gran escenario de la película que representará a la Argentina en los Premios Oscar 2027

El Municipio brindó soporte logístico, cortes de calles y la colaboración de bomberos voluntarios para el armado del set.

Apoyo municipal y la palabra del intendente

El despliegue cinematográfico contó con un fuerte respaldo de la comuna para facilitar el trabajo de los equipos de filmación. Desde el municipio aportaron logística, personal operativo y la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz para garantizar el rodaje de las escenas de mayor complejidad.

El intendente Diego Costarelli remarcó la importancia de impulsar la industria audiovisual como un motor para la economía del departamento.

Tras conocerse la distinción, el intendente de GodoyCruz, Diego Costarelli, destacó en sus redes sociales el valor de abrirle las puertas a la industria audiovisual.

"Acompañamos este despliegue con apoyo logístico, personal y la colaboración de nuestros bomberos. Apoyar el fomento cinematográfico no es solo una apuesta cultural, sino también una herramienta fundamental para dinamizar la economía de nuestro departamento y mostrar el potencial que tenemos", remarcó el intendente.

El mensaje publicado por el intendente Diego Costarelli en sus redes celebrando el logro cinematográfico de Godoy Cruz.

Celos, magia negra y la crisis de 2001

Basada en los reconocidos relatos de la escritora Mariana Enríquez, la trama sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables de las afueras que están enamoradas de Diego, su compañero de toda la vida.

El Municipio brindó soporte logístico, cortes de calles y la colaboración de bomberos voluntarios para el armado del set.

El conflicto estalla cuando aparece Silvia, una mujer mayor que capta la atención del joven. Despechada por los celos y la rivalidad, Natalia acude a su abuela para volcarse a los hechizos y la magia negra con la intención de romper esa relación, en un contexto marcado por el clima social y caluroso de la Argentina de fines de 2001.