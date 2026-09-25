Godoy Cruz presenta sus Trabajadores Digitales y profundiza su transformación con inteligencia artificial

El intendente Diego Costarelli expuso el proceso de reconversión tecnológica que lleva adelante Godoy Cruz.

El intendente repasó el camino iniciado hace siete años, cuando el Municipio decidió avanzar hacia una reconversión integral de sus sistemas. Uno de los principales desafíos fue ordenar la información municipal: “No hay inteligencia artificial sin datos, y no hay datos sin sistemas”, señaló.

De ordenar los datos a crear Trabajadores Digitales

En ese proceso, el Municipio llegó a tener 32 bases de datos de personas y sistemas que no se comunicaban entre sí. Para revertir esa situación, se implementó un modelo único de datos con criterios de actualización, trazabilidad e interoperabilidad. “Convertimos el dato de un pasivo operativo en un activo productivo”, explicó Costarelli.

A partir de esa transformación surgieron los Trabajadores Digitales, definidos como agentes de inteligencia artificial con funciones específicas, manuales de procedimientos, supervisión humana y métricas de desempeño. Entre los casos mencionados se encuentra el agente que corrige planos y verifica su cumplimiento con el Código Urbano y de Edificación. “Esto tiene un nombre y quiero decirlo fuerte: reglas de juego iguales para todos”, sostuvo.

Durante el encuentro, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli vinculó esta transformación con la actividad económica local.

Tecnología para mejorar la previsibilidad y reducir costos

Actualmente, Godoy Cruz cuenta con seis Trabajadores Digitales, cuatro en funcionamiento y dos en desarrollo. Entre los operativos están Normita, asistente normativa para empleados; Gody, que atiende consultas por WhatsApp; y el Voice Bot de Reclamos, que recibe llamados y genera tickets. Las herramientas en desarrollo incluyen Inteligencia Fiscal, para asistir a empleados de CAU y Rentas, y CIDI IA, que permitirá a los vecinos realizar trámites mediante lenguaje natural.

Durante el encuentro, Costarelli vinculó esta transformación con la actividad económica local. Señaló que la falta de previsibilidad administrativa representa un costo para las empresas y que la trazabilidad, la transparencia y los plazos medibles pueden reducir la fricción para quienes producen e invierten en el departamento.