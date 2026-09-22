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Convenio con Plan Pilares

Ulpiano Suarez y Diego Costarelli acordaron capacitar a vecinos y pymes para trabajar en la minería

El convenio con la Fundación Plan Pilares prevé capacitación para el empleo y formación de pymes proveedoras. Claves de la articulación con la minería

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Suarez y Costarelli coincidieron en que la iniciativa es estratégica para la inserción de trabajadores y pymes en el desarrollo minero.

Suarez y Costarelli coincidieron en que la iniciativa es "estratégica" para la inserción de trabajadores y pymes en el desarrollo minero.

Con la mira puesta en el desarrollo de la minería, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, junto a su par de Godoy Cruz, Diego Costarelli, firmaron un convenio con la Fundación Plan Pilares. El objetivo: la capacitación de vecinos de la Capital en busca de una oportunidad laboral, y a pymes como proveedoras de la industria.

Durante la firma del acuerdo, de la que participaron directivos del Consejo Empresario Mendocino (CEM) y la Cámara de Comercio, las autoridades destacaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado para impulsar el desarrollo minero.

“Es muy importante ser parte de este logro de Plan Pilares, que marcó una forma de trabajar a nivel nacional al sentar al Estado, sector privado, universidades y la sociedad civil para trazar una hoja de ruta en común y una visión compartida del desarrollo a partir de la minería", señaló Suarez.

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, en la firma del convenio de capacitaci&oacute;n de vecinos y pymes para la miner&iacute;a.

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, en la firma del convenio de capacitación de vecinos y pymes para la minería.

Para el intendente "el orden es el punto de partida para lo que viene: una etapa de crecimiento y desarrollo a partir de la minería y otras actividades productivas”. Y al recalcó que si bien los municipios no influyen en la macroeconomía, pueden "acompañar en la capacitación para el empleo y la formación de las pymes para integrarse a la cadena".

En qué consiste la capacitación para la minería

El convenio entre las comunas de la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y la Fundación Plan Pilares permitirá, según se explicó, llevar a cabo estudios, proyectos y programas en base a una integración territorial. La iniciativa se da en medio de otra misión internacional encabezada por el gobernador Cornejo para atraer capitales a la minería mendocina.

Por lo pronto, el acuerdo de formación contempla áreas temáticas clave como:

  • Fortalecimiento de proveedores locales y pymes.

  • Capacitación laboral en estrecha vinculación con universidades con centros de formación técnica "para responder a las demandas del mercado" relativas a la minería: en este punto, el acuerdo hace hincapié en "facilitar información clara a los vecinos sobre oportunidades laborales e instancias de formación".

  • Desarrollo de infraestructura estratégica y sostenibilidad ambiental.

  • Atracción de inversiones y financiamiento.

Asimismo, las partes gestionarán asistencia técnica y articularán con organismos públicos y privados mediante acuerdos ejecutivos orientados a potenciar la competitividad de las empresas mendocinas y consolidar un modelo de desarrollo inclusivo a largo plazo.

En pocas palabras

  • Minería y empleo: Ulpiano Suarez firmó un convenio para capacitar a vecinos y pymes.
  • Formación para proveedores: el acuerdo busca fortalecer pymes locales como proveedoras de la industria minera.
  • Desarrollo productivo: se promoverá la capacitación laboral y la formación de pymes para la minería.
Resumen generado por Thinkindot AI

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