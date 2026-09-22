Con la mira puesta en el desarrollo de la minería, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, junto a su par de Godoy Cruz, Diego Costarelli, firmaron un convenio con la Fundación Plan Pilares. El objetivo: la capacitación de vecinos de la Capital en busca de una oportunidad laboral, y a pymes como proveedoras de la industria.
Ulpiano Suarez y Diego Costarelli acordaron capacitar a vecinos y pymes para trabajar en la minería
El convenio con la Fundación Plan Pilares prevé capacitación para el empleo y formación de pymes proveedoras. Claves de la articulación con la minería
Durante la firma del acuerdo, de la que participaron directivos del Consejo Empresario Mendocino (CEM) y la Cámara de Comercio, las autoridades destacaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado para impulsar el desarrollo minero.
“Es muy importante ser parte de este logro de Plan Pilares, que marcó una forma de trabajar a nivel nacional al sentar al Estado, sector privado, universidades y la sociedad civil para trazar una hoja de ruta en común y una visión compartida del desarrollo a partir de la minería", señaló Suarez.
Para el intendente "el orden es el punto de partida para lo que viene: una etapa de crecimiento y desarrollo a partir de la minería y otras actividades productivas”. Y al recalcó que si bien los municipios no influyen en la macroeconomía, pueden "acompañar en la capacitación para el empleo y la formación de las pymes para integrarse a la cadena".
En qué consiste la capacitación para la minería
El convenio entre las comunas de la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y la Fundación Plan Pilares permitirá, según se explicó, llevar a cabo estudios, proyectos y programas en base a una integración territorial. La iniciativa se da en medio de otra misión internacional encabezada por el gobernador Cornejo para atraer capitales a la minería mendocina.
Por lo pronto, el acuerdo de formación contempla áreas temáticas clave como:
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Fortalecimiento de proveedores locales y pymes.
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Capacitación laboral en estrecha vinculación con universidades con centros de formación técnica "para responder a las demandas del mercado" relativas a la minería: en este punto, el acuerdo hace hincapié en "facilitar información clara a los vecinos sobre oportunidades laborales e instancias de formación".
Desarrollo de infraestructura estratégica y sostenibilidad ambiental.
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Atracción de inversiones y financiamiento.
Asimismo, las partes gestionarán asistencia técnica y articularán con organismos públicos y privados mediante acuerdos ejecutivos orientados a potenciar la competitividad de las empresas mendocinas y consolidar un modelo de desarrollo inclusivo a largo plazo.
En pocas palabras
- Minería y empleo: Ulpiano Suarez firmó un convenio para capacitar a vecinos y pymes.
- Formación para proveedores: el acuerdo busca fortalecer pymes locales como proveedoras de la industria minera.
- Desarrollo productivo: se promoverá la capacitación laboral y la formación de pymes para la minería.