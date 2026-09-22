Ulpiano Suarez y Diego Costarelli acordaron capacitar a vecinos y pymes para trabajar en la minería

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, en la firma del convenio de capacitación de vecinos y pymes para la minería. Foto: Municipalidad de Capital

Para el intendente "el orden es el punto de partida para lo que viene: una etapa de crecimiento y desarrollo a partir de la minería y otras actividades productivas”. Y al recalcó que si bien los municipios no influyen en la macroeconomía, pueden "acompañar en la capacitación para el empleo y la formación de las pymes para integrarse a la cadena".

En qué consiste la capacitación para la minería

El convenio entre las comunas de la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y la Fundación Plan Pilares permitirá, según se explicó, llevar a cabo estudios, proyectos y programas en base a una integración territorial. La iniciativa se da en medio de otra misión internacional encabezada por el gobernador Cornejo para atraer capitales a la minería mendocina.

Por lo pronto, el acuerdo de formación contempla áreas temáticas clave como:

Fortalecimiento de proveedores locales y pymes.

Capacitación laboral en estrecha vinculación con universidades con centros de formación técnica "para responder a las demandas del mercado" relativas a la minería: en este punto, el acuerdo hace hincapié en "facilitar información clara a los vecinos sobre oportunidades laborales e instancias de formación".

Desarrollo de infraestructura estratégica y sostenibilidad ambiental.

Atracción de inversiones y financiamiento.

Asimismo, las partes gestionarán asistencia técnica y articularán con organismos públicos y privados mediante acuerdos ejecutivos orientados a potenciar la competitividad de las empresas mendocinas y consolidar un modelo de desarrollo inclusivo a largo plazo.