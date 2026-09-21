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El camino de Godoy Cruz y del Deportivo Maipú en la Primera Nacional: la ilusión por el ascenso

Godoy Cruz y el Deportivo Maipú comienzan el trecho final de la Primera Nacional con las expectativas intactas de lograr el tan deseado ascenso

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ambos conjuntos mendocinos tienen posibilidades de ascender.

Ambos conjuntos mendocinos tienen posibilidades de ascender.

Este lunes concluirá la fecha 30 de la Primera Nacional con dos encuentros: Tristán Suárez vs. Atlanta, desde las 15, y Nueva Chicago vs. Patronato, a las 19. Por su parte, Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya disputaron sus respectivos compromisos.

De esta manera, el Expreso trepó a la tercera posición de la Zona A con 52 puntos, a seis de Ferro, el líder; mientras que el Cruzado cuenta con 41 unidades y quedó a un punto de Atlético de Rafaela, el último clasificado a los playoffs por el ascenso.

Sin emargo, el camino por delante será complicado para ambos.

Godoy Cruz viene de ganarle a Mor&oacute;n en condici&oacute;n de visitante.

Godoy Cruz viene de ganarle a Morón en condición de visitante.

El camino de Godoy Cruz para retornar a Primera

  • Fecha 31: visitante - Racing (Córdoba).
  • Fecha 32: local - Los Andes.
  • Fecha 33: visitante - All Boys.
  • Fecha 34: local - Estudiantes.
  • Fecha 35: visitante - CA Mitre.
  • Fecha 36: local - Almirante Brow.
El Cruzado empat&oacute; de local, pero sus chances est&aacute;n intactas.

El Cruzado empató de local, pero sus chances están intactas.

La ilusión del Deportivo Maipú está intacta

  • Fecha 31: local - Temperley.
  • Fecha 32: visitante - Nueva Chicago.
  • Fecha 33: local - San Martín (San Juan).
  • Fecha 34: visitante - Chacarita.
  • Fecha 35: local - Güemes.
  • Fecha 36: visitante - Tristán Suárez.

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