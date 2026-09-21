El camino de Godoy Cruz y del Deportivo Maipú en la Primera Nacional: la ilusión por el ascenso

De esta manera, el Expreso trepó a la tercera posición de la Zona A con 52 puntos, a seis de Ferro, el líder; mientras que el Cruzado cuenta con 41 unidades y quedó a un punto de Atlético de Rafaela, el último clasificado a los playoffs por el ascenso.

Sin emargo, el camino por delante será complicado para ambos.