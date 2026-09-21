El camino de Godoy Cruz y del Deportivo Maipú en la Primera Nacional: la ilusión por el ascenso

Este lunes concluirá la fecha 30 de la Primera Nacional con dos encuentros: Tristán Suárez vs. Atlanta, desde las 15, y Nueva Chicago vs. Patronato, a las 19. Por su parte, Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya disputaron sus respectivos compromisos.
Godoy Cruz y el Deportivo Maipú comienzan el trecho final de la Primera Nacional con las expectativas intactas de lograr el tan deseado ascenso
Este lunes concluirá la fecha 30 de la Primera Nacional con dos encuentros: Tristán Suárez vs. Atlanta, desde las 15, y Nueva Chicago vs. Patronato, a las 19. Por su parte, Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya disputaron sus respectivos compromisos.
De esta manera, el Expreso trepó a la tercera posición de la Zona A con 52 puntos, a seis de Ferro, el líder; mientras que el Cruzado cuenta con 41 unidades y quedó a un punto de Atlético de Rafaela, el último clasificado a los playoffs por el ascenso.
Sin emargo, el camino por delante será complicado para ambos.