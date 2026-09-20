Lionel Messi volvió a marcar de tiro libre, pero el Inter Miami no pudo ganar en la MLS

Lionel Messi marcó otro gol de tiro libre, pero esta vez el Inter Miami sólo pudo igualar 2 a 2 como local ante San Diego FC por la Major League Soccer.
Lionel Messi marcó otro gol de tiro libre, pero esta vez el Inter Miami sólo pudo igualar como local ante San Diego FC por la Major League Soccer.
Lionel Messi marcó otro gol de tiro libre, pero esta vez el Inter Miami sólo pudo igualar 2 a 2 como local ante San Diego FC por la Major League Soccer.
Los flamantes ganadores de la Campeones Cup estuvieron en desventaja desde los 12' por el gol del danés Anders Dreyer, Messi igualó a los 24', Luis Suárez puso arriba a los locales a los 74' y antes del cierre el propio Dreyer estableció el 2 a 2 definitivo. Inter Miami acumula 4 empates consecutivos y 5 partidos sin perder por la MLS.
A pocos días del que será su partido despedida de la Selección argentina Messi llegó a 102 goles con la camiseta del Inter Miami y a 941 en su carrera, pero además en su candidatura para el Balón de Oro alcanzó los 35 tantos en lo que va del 2026: 10 en la Selección y 25 en su club (21 por la MLS).
Además de Messi el Kily González puso como titulares a Facundo Mura, Rodrigo De Paul y Germán Berterame, y el Inter Miami llegó a 46 puntos en 26 partidos e iguala a New England como escolta del puntero Nashville SC (57 puntos).
Messi y el Inter Miami continuarán su campaña en la MLS el próximo domingo 27 frente a Columbus Crew, como visitante.
Luego la competencia tendrá un receso por la fecha FIFA y Messi viajará a Buenos Aires para jugar el martes 6 de octubre con la Selección argentina ante Benín y luego retornar a Estados Unidos porque el sábado 10 de octubre se reinicia la MLS y el Inter jugará de local ante DC United.