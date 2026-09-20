Lionel Messi volvió a marcar de tiro libre, pero el Inter Miami no pudo ganar en la MLS

Los flamantes ganadores de la Campeones Cup estuvieron en desventaja desde los 12' por el gol del danés Anders Dreyer, Messi igualó a los 24', Luis Suárez puso arriba a los locales a los 74' y antes del cierre el propio Dreyer estableció el 2 a 2 definitivo. Inter Miami acumula 4 empates consecutivos y 5 partidos sin perder por la MLS.

A pocos días del que será su partido despedida de la Selección argentina Messi llegó a 102 goles con la camiseta del Inter Miami y a 941 en su carrera, pero además en su candidatura para el Balón de Oro alcanzó los 35 tantos en lo que va del 2026: 10 en la Selección y 25 en su club (21 por la MLS).