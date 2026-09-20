Atento, Independiente Rivadavia: Alex Arce, otra vez convocado a la selección de Paraguay

Alex Arce, autor de 20 goles en 30 partidos oficiales con Independiente Rivadavia en esta temporada, fue convocado por la selección de Paraguay para la próximo fecha FIFA.
Alex Arce, autor de 20 goles en 30 partidos oficiales con Independiente Rivadavia en esta temporada, fue convocado por la selección de Paraguay para la próximo fecha FIFA.
Tras su participación en el Mundial 2026, la Albirroja inicia un nuevo ciclo a las órdenes de Gustavo Alfaro y con la mirada puesta en dos amistosos en territorio estadounidense.
El DT argentina convocó a Arce en una nómina de 28 futbolistas para los amistosos ante Bolivia y Colombia, entre los nominados también figuran el ex Godoy Cruz y actualmente en Lanús José Canale y otros dos futbolistas que actúan en el fútbol argentino: Clever Ferreira (Atlético Tucumán) y Alexandro Maidana (Talleres).
Esta será el reencuentro de la selección paraguaya en el ciclo que apunta como objetivo la Copa América 2028 y el Mundial 2030.
Alex Arce jugará este lunes con la Lepra ante Barracas y luego se sumará a la selección de su país en vistas del partido ante Bolivia que será el domingo 27 de septiembre, en el Audi Field de Washington DC.
Posteriormente, la Albirroja se trasladará a Nueva Jersey para enfrentar a Colombia, el viernes 2 de octubre, en el Sports Illustrated Stadium.