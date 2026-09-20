Atento, Independiente Rivadavia: Alex Arce, otra vez convocado a la selección de Paraguay

Tras su participación en el Mundial 2026, la Albirroja inicia un nuevo ciclo a las órdenes de Gustavo Alfaro y con la mirada puesta en dos amistosos en territorio estadounidense.

Alex Arce vuelve a la selección de Paraguay tras el golpe por la eliminación de la Lepra en la Copa Argentina.

El DT argentina convocó a Arce en una nómina de 28 futbolistas para los amistosos ante Bolivia y Colombia, entre los nominados también figuran el ex Godoy Cruz y actualmente en Lanús José Canale y otros dos futbolistas que actúan en el fútbol argentino: Clever Ferreira (Atlético Tucumán) y Alexandro Maidana (Talleres).