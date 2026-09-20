Deportivo Maipú juega en calle Vergara con Gimnasia y Esgrima de Jujuy: hora, TV y formaciones

El Cruzado viene de empatar 2 a 2 ante Almagro como visitante y se ubica en el noveno lugar con 40 puntos. El conjunto de calle Vergara buscará ganar para superar a Atlético de Rafaela, que con su triunfo llegó a las 42 unidades, ocupa el octavo lugar y está en zona del Reducido.

El Cruzado ha logrado once triunfos, empató siete y perdió once partidos.

Deportivo Maipú acumula seis partidos sin perder como local

Deportivo Maipú acumula una racha importante como local, suma 6 partidos sin perder jugando en su cancha, producto de 3 triunfos y 3 empates.

Así llega el rival del Deportivo Maipú

Gimnasia y Esgrima de Jujuy viene de vencer por 2 a 1 como local a Atlético de Rafaela y con 52 puntos es escolta del único puntero de la Zona B, Tristán Suárez, que tiene 53 unidades, producto de 15 triunfos, siete empates y siete derrotas.

El Lobo, el equipo de Hernán Pellerano, lleva cinco partidos sin conocer la derrota, con tres triunfos y dos empates. Ganó tres encuentros de los últimos cinco.

El último enfrentamiento entre el Cruzado y el Lobo jujeño

El último enfrentamiento fue en la primera rueda, empataron 1 a 1, en Jujuy, el 3 de mayo. Marcelo Eggel marcó el gol del Deportivo Maipú y Luciano Arnijas, en contra, de su valla le dio empate al Lobo.

Probables formaciones: