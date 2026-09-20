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Deportivo Maipú juega en calle Vergara con Gimnasia y Esgrima de Jujuy: hora, TV y formaciones

Deportivo Maipú recibe este domingo a las 16.30 a Gimnasia y Esgrima de Jujjuy, por la fecha 30 de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú recibe a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con el objetivo de volver al triunfo.

Deportivo Maipú recibe a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con el objetivo de volver al triunfo.

En el marco de la fecha 30 de la Primera Nacional, Deportivo Maipú se enfrentará este domingo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en un cotejo correspondiente a la la Zona B de la Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, y tendrá el arbitraje de Maximiliano Macheroni.

Mariano Echeverr&iacute;a es el entrenador del Deportivo Maip&uacute;.

Mariano Echeverría es el entrenador del Deportivo Maipú.

El choque arrancará a las 16.30, se podrá escuchar por Radio Nihuil y con transmisión de LPF Play.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría buscará volver al triunfo tras tres encuentros, donde lleva una derrota y dos empates seguidos.

El Cruzado viene de empatar 2 a 2 ante Almagro como visitante y se ubica en el noveno lugar con 40 puntos. El conjunto de calle Vergara buscará ganar para superar a Atlético de Rafaela, que con su triunfo llegó a las 42 unidades, ocupa el octavo lugar y está en zona del Reducido.

El Cruzado ha logrado once triunfos, empató siete y perdió once partidos.

Deportivo Maipú acumula seis partidos sin perder como local

Deportivo Maipú acumula una racha importante como local, suma 6 partidos sin perder jugando en su cancha, producto de 3 triunfos y 3 empates.

Así llega el rival del Deportivo Maipú

Gimnasia y Esgrima de Jujuy viene de vencer por 2 a 1 como local a Atlético de Rafaela y con 52 puntos es escolta del único puntero de la Zona B, Tristán Suárez, que tiene 53 unidades, producto de 15 triunfos, siete empates y siete derrotas.

El Lobo, el equipo de Hernán Pellerano, lleva cinco partidos sin conocer la derrota, con tres triunfos y dos empates. Ganó tres encuentros de los últimos cinco.

El último enfrentamiento entre el Cruzado y el Lobo jujeño

El último enfrentamiento fue en la primera rueda, empataron 1 a 1, en Jujuy, el 3 de mayo. Marcelo Eggel marcó el gol del Deportivo Maipú y Luciano Arnijas, en contra, de su valla le dio empate al Lobo.

Probables formaciones:

  • Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Arón Agüero, Santiago Paulini y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Julián Vera o Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Tomás Silva y Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.
  • Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Milton Álvarez; Franco Camargo, Guillermo Cosaro, Joaquín Varela y Emiliano Endrizzi; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Mauro Cachi y Octavio Bianchi. DT: Hernán Pellerano.
  • Estadio: Deportivo Maipú.
  • Árbitro: Maximiliano Macheroni
  • Hora: 16.30.

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