Darío Franco resaltó la actitud del equipo y aseguró que "fuimos superiores de principio a fin"

Gimnasia y Esgrima fue claro dominador del encuentro, pero no logró romper el cerco defensivo impuesto por Deportivo Riestra. Pese a merecer más, el equipo de Darío Franco terminó sumando un punto en una nueva presentación en el Víctor Legrotaglie.
Darío Franco enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa. Ante los medios, el DT de Gimnasia y Esgrima destacó la actitud de sus dirigidos
Gimnasia y Esgrima fue claro dominador del encuentro, pero no logró romper el cerco defensivo impuesto por Deportivo Riestra. Pese a merecer más, el equipo de Darío Franco terminó sumando un punto en una nueva presentación en el Víctor Legrotaglie.
Fue precisamente el director técnico quien alzó la voz en conferencia de prensa. Ante los micrófonos, el entrenador del Blanquinegro destacó la entrega del equipo.
Para comenzar, el DT de Gimnasia dejó clara su postura: "Merecimos ganar ampliamente. Fuimos superiores de principio a fin. Con altibajos, pero fuimos superiores aún con un hombre menos. Estoy contento por el esfuerzo de los chicos y por la forma de buscar el resultado. Cambios ofensivos y todos con buen pie. Estoy orgulloso del grupo de jugadores que dirijo".
En cuanto a las polémicas arbitrales, Darío Franco fue contundente: "La expulsión de Nacho Sabatini no la revisé, pero me dijo él mismo que había tenido una acción desafortunada y consideró que justa. Del árbitro no hablo".
A la hora de reconocer la actitud de sus dirigidos, contó: "Los saludé a cada uno de los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron, acompañado de la forma. Aún con hombre menos. Jugamos 20 minutos con un hombre menos".
Sobre el juego mezquino de un rival que se aferró desde el primer minuto al empate, Franco soltó: "Nosotros tenemos que superar a los rivales. Hoy lo hicimos en el juego, pero no pudimos reflejarlo en el marcador. Del rival no opino, porque hace su juego. Puede no gustarme, pero lo respeto".
Al analizar los 90 minutos de Gimnasia, el DT explicó: "El primer tiempo no tuvimos un juego fluido. Si bien tuvimos bastante tiempo la pelota, no supimos qué hacer con la pelota en líneas generales. Lo del segundo tiempo fue bastante bueno. Siempre voy a rescatar la intención que el equipo tiene para sobreponerse a todas las situaciones, que hoy fueron muchas. Eso me deja muy contento".
"Ahora viene descansar, porque lo necesitamos. Después prepararnos para lo que viene, que es muy intenso. Es lo más lindo, porque vienen partidos que definen situaciones. Nos tenemos que preparar para dar el siguiente paso, que es ganar en La Plata con Estudiantes. No vemos más allá", sentenció Darío Franco.