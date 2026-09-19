Darío Franco resaltó la actitud del equipo y aseguró que "fuimos superiores de principio a fin"

En cuanto a las polémicas arbitrales, Darío Franco fue contundente: "La expulsión de Nacho Sabatini no la revisé, pero me dijo él mismo que había tenido una acción desafortunada y consideró que justa. Del árbitro no hablo".

A la hora de reconocer la actitud de sus dirigidos, contó: "Los saludé a cada uno de los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron, acompañado de la forma. Aún con hombre menos. Jugamos 20 minutos con un hombre menos".

Sobre el juego mezquino de un rival que se aferró desde el primer minuto al empate, Franco soltó: "Nosotros tenemos que superar a los rivales. Hoy lo hicimos en el juego, pero no pudimos reflejarlo en el marcador. Del rival no opino, porque hace su juego. Puede no gustarme, pero lo respeto".

Al analizar los 90 minutos de Gimnasia, el DT explicó: "El primer tiempo no tuvimos un juego fluido. Si bien tuvimos bastante tiempo la pelota, no supimos qué hacer con la pelota en líneas generales. Lo del segundo tiempo fue bastante bueno. Siempre voy a rescatar la intención que el equipo tiene para sobreponerse a todas las situaciones, que hoy fueron muchas. Eso me deja muy contento".

"Ahora viene descansar, porque lo necesitamos. Después prepararnos para lo que viene, que es muy intenso. Es lo más lindo, porque vienen partidos que definen situaciones. Nos tenemos que preparar para dar el siguiente paso, que es ganar en La Plata con Estudiantes. No vemos más allá", sentenció Darío Franco.