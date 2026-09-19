Nuevo desafío matemático para tu cerebro: hallá el valor de X

suma, pasa restando.

resta, pasa sumando.

divide, pasa multiplicando.

multiplica, pasa dividiendo.

es potencia, pasa a raíz.

es raíz, pasa a potencia.

Paso 1 (la resta pasa a suma): El -3.000 se mueve al lado derecho del "=" como +3.000. Entonces queda 5.000 · X = 22.000 + 3.000, por lo que resulta en 5.000 · X = 25.000.

Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 5.000 que está multiplicando a la X se mueve al lado derecho del "=" dividiendo. Queda configurado como X = 25.000 ÷ 5.000.

Paso 3, resultado final: X = 5

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Lograr el resultado correcto en esta clase de desafío matemático hace que las personas que se animan a este tipo de "estimulación cognitiva" (lectura, resolución de problemas, aprendizaje de idiomas o música) desarrollen una red neuronal más densa y eficiente. Esto crea una "reserva" que permite al cerebro seguir funcionando correctamente a pesar de que existan daños físicos con el paso del tiempo. Así lo sostiene un estudio en neurociencia del Dr. Yaakov Stern (Universidad de Columbia): "Cognitive reserve" (publicado en Neuropsychologia).

Alcanzar la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.