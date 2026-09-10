¿La IA superó a los matemáticos? OpenAI asegura haber resuelto el histórico problema de Navier‑Stokes

OpenAI publicó un documento de 165 páginas afirmando que la singularidad sí puede aparecer en tiempo finito, lo que implicaría que las ecuaciones fallan bajo ciertas condiciones extremas.

El anuncio generó debate en la comunidad científica sobre el origen del avance.

Controversia por el hallazgo

El anuncio llegó acompañado de dudas sobre el contexto del avance. Según informa EFE, OpenAI comenzó a probar su nuevo modelo con los Problemas del Milenio el 1 de septiembre, tras tener indicios de que dos de ellos estaban cerca de resolverse.

La empresa explicó que esos indicios provenían del trabajo del investigador de Anthropic Levent Alpöge y del matemático de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster, quienes habían avanzado en el problema de Euler forzado, relacionado con fluidos pero distinto de Navier-Stokes.

OpenAI negó haber accedido a investigaciones inéditas, aunque admitió que no puede descartar que las conversaciones de los investigadores con sus sistemas de IA hayan influido en el desarrollo del modelo.

Si se valida, el resultado marcaría un hito en la matemática moderna y en el uso de inteligencia artificial para resolver desafíos científicos. Sin embargo, la controversia sobre el origen del avance y la carrera por los Problemas del Milenio muestra que el debate está lejos de cerrarse.

OpenAI aclaró que no reclamará el premio de un millón de dólares y que su objetivo es demostrar el potencial de sus modelos.