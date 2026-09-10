¿La IA superó a los matemáticos? OpenAI asegura haber resuelto el histórico problema de Navier‑Stokes

OpenAI anunció que uno de sus modelos de inteligencia artificial logró resolver el problema de Navier-Stokes, uno de los seis Problemas del Milenio aún sin solución. Según la compañía, el resultado fue obtenido tras coordinar 10.000 agentes de IA durante 88 horas, en un modelo más avanzado que GPT6 Astra. El anuncio desató controversia en la comunidad matemática.
Qué resolvió la inteligencia artificial y por qué es tan importante
Las ecuaciones de Navier-Stokes, formuladas en el siglo XIX, describen el movimiento de fluidos como el agua y el aire y son esenciales para diseñar aviones, predecir el clima o estudiar el flujo sanguíneo.
El desafío matemático consiste en determinar si un fluido tridimensional, inicialmente regular, puede desarrollar una singularidad: un punto donde la velocidad crece sin límite en un tiempo finito.
OpenAI publicó un documento de 165 páginas afirmando que la singularidad sí puede aparecer en tiempo finito, lo que implicaría que las ecuaciones fallan bajo ciertas condiciones extremas.
Controversia por el hallazgo
El anuncio llegó acompañado de dudas sobre el contexto del avance. Según informa EFE, OpenAI comenzó a probar su nuevo modelo con los Problemas del Milenio el 1 de septiembre, tras tener indicios de que dos de ellos estaban cerca de resolverse.
La empresa explicó que esos indicios provenían del trabajo del investigador de Anthropic Levent Alpöge y del matemático de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster, quienes habían avanzado en el problema de Euler forzado, relacionado con fluidos pero distinto de Navier-Stokes.
OpenAI negó haber accedido a investigaciones inéditas, aunque admitió que no puede descartar que las conversaciones de los investigadores con sus sistemas de IA hayan influido en el desarrollo del modelo.
Si se valida, el resultado marcaría un hito en la matemática moderna y en el uso de inteligencia artificial para resolver desafíos científicos. Sin embargo, la controversia sobre el origen del avance y la carrera por los Problemas del Milenio muestra que el debate está lejos de cerrarse.
En pocas palabras
- OpenAI: anunció que su inteligencia artificial resolvió las ecuaciones de Navier-Stokes, uno de los Problemas del Milenio.
- Matemáticas: las ecuaciones describen el movimiento de fluidos y su resolución es un hito científico.
- Controversia: el anuncio generó debate en la comunidad científica sobre el origen del avance.