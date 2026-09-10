Pasta de dientes en los cubiertos: para qué sirve y cómo aplicarla paso a paso

Esta alternativa práctica se convirtió en una de las técnicas de limpieza más populares de la web debido a su bajo costo y rapidez.

La pasta de dientes puede usarse para diferentes trucos caseros.

Para qué sirve poner pasta de dientes en los cubiertos

La eficacia de este truco casero se debe a la composición de la pasta de dientes, la cual contiene componentes microabrasivos suaves como el carbonato de calcio y la sílice.