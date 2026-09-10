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Truco casero efectivo

Pasta de dientes en los cubiertos: para qué sirve y cómo aplicarla paso a paso

Un insólito truco casero se volvió viral por su efectividad, la cual es posible sin gastar un peso. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con este truco casero, puedes dejar tus cubiertos como nuevos. 

Con este truco casero, puedes dejar tus cubiertos como nuevos. 

La acumulación de cal, las manchas de agua dura o la inevitable opacidad en el acero inoxidable y la plata hacen que tenedores, cuchillos y cucharas luzcan desgastados. Sin embargo, existe un ingenioso truco casero de limpieza que promete dejarlos impecables como el primer día utilizando un elemento cotidiano que todos tenemos en el baño: la pasta de dientes.

Esta alternativa práctica se convirtió en una de las técnicas de limpieza más populares de la web debido a su bajo costo y rapidez.

La pasta de dientes puede usarse para diferentes trucos caseros.&nbsp;

La pasta de dientes puede usarse para diferentes trucos caseros.

Para qué sirve poner pasta de dientes en los cubiertos

La eficacia de este truco casero se debe a la composición de la pasta de dientes, la cual contiene componentes microabrasivos suaves como el carbonato de calcio y la sílice.

Al frotarlos suavemente sobre las superficies metálicas, actúan como un pulidor de baja intensidad capaz de renovar los cubiertos sin dañarlos.

Con este truco casero, tus cubiertos pueden quedar relucientes.&nbsp;

Con este truco casero, tus cubiertos pueden quedar relucientes.

Entre los principales beneficios de esta técnica se destacan:

  • Eliminar la sulfatación: en el caso de la plata o la alpaca, remueve la capa oscura que se forma por la exposición al oxígeno y a ciertos alimentos.
  • Quitar marcas de agua y cal: desaparece la opacidad en los cubiertos de acero inoxidable.
  • Disimular microrrayones: ayuda a suavizar pequeñas marcas o arañazos superficiales generados por el roce cotidiano.

Cómo aplicar este truco casero paso a paso

Para llevar a cabo este truco casero y obtener resultados profesionales en pocos minutos, solo hay que seguir una serie de pasos sencillos:

  • Elegir la pasta adecuada: utilizar exclusivamente pasta de dientes blanca tradicional. Se deben evitar los geles blanqueadores o aquellos que contengan microesferas de plástico para no rayar los cubiertos.
  • Lavar la superficie: enjuagar los tenedores y cuchillos con agua tibia para retirar cualquier resto de polvo o comida previa.
  • Aplicar el producto: colocar una pequeña porción del dentífrico sobre un paño de microfibra humedecido o una esponja suave.
  • Frotar con suavidad: realizar movimientos circulares sobre el metal. Para llegar a los lugares difíciles, como los espacios entre las púas de los tenedores, se puede utilizar un cepillo de dientes de cerdas suaves en desuso.
  • Aclarar y secar: enjuagar con abundante agua tibia hasta eliminar cualquier residuo y secar inmediatamente con un repasador limpio para evitar que se formen nuevas gotas de agua.

En pocas palabras

  • Truco casero: la pasta de dientes sirve para limpiar y pulir cubiertos de metal, eliminando manchas y opacidad.
  • Composición: sus componentes microabrasivos suaves, como el carbonato de calcio, renuevan la superficie sin dañarla.
  • Aplicación: usar pasta blanca tradicional, frotar con paño o cepillo suave, y enjuagar y secar bien.
Resumen generado por Thinkindot AI

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