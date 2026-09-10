Expectativa por la vacuna argentina que podría ganarle al dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla

Así es el mosquito que transmite el dengue. Foto: archivo.

“En lugar de atacar directamente al mosquito mediante un insecticida, el objetivo es que el propio hospedador (personas o animales) genere, a partir de una vacuna, anticuerpos contra proteínas importantes para la fisiología del insecto que reduzcan de forma significativa su supervivencia después de la alimentación sanguínea, disminuyendo así sus oportunidades de transmitir los virus a otras personas”, explicó Gabriel Briones, líder de la investigación.

CONICET y UNSAM desarrollaron un antígeno contra el Aedes aegypti

El equipo creó un antígeno recombinante llamado PT-3, obtenido mediante técnicas de ingeniería genética. La molécula fue construida a partir de regiones seleccionadas de tres proteínas vinculadas con la matriz peritrófica del intestino del Aedes aegypti, una estructura que aparece luego de que el insecto ingiere sangre.

Para evaluar su funcionamiento, los investigadores inmunizaron bovinos con PT-3. Los animales desarrollaron anticuerpos específicos y robustos contra esas proteínas intestinales del mosquito.

Generó gran expectativa la vacuna de científicos argentinos para combatir el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Foto: archivo.

Posteriormente, los científicos recurrieron a un sistema de alimentación artificial para comprobar si los anticuerpos podían modificar la supervivencia de los insectos.

La vacuna contra el mosquito del dengue todavía está en etapa experimental

Los resultados mostraron una diferencia significativa: los mosquitos que ingirieron sangre con anticuerpos contra PT-3 tuvieron menor supervivencia que los grupos utilizados como control.

El hallazgo no significa que exista actualmente una vacuna disponible para aplicar a personas. Se trata todavía de una investigación experimental, pero los especialistas consideran relevante haber demostrado que un hospedador puede desarrollar una respuesta inmunitaria dirigida contra componentes del vector.

Los repelentes no serán el único adversario del dengue. Se viene la vacuna. Imagen ilustrativa.

Según explicó Briones, el trabajo permitió demostrar en experimentos que “es posible generar en un hospedador una respuesta inmunitaria contra ese vector de enfermedades infecciosas”.

El objetivo a largo plazo es explorar una estrategia que permita reducir la capacidad del mosquito de sobrevivir después de alimentarse y, de esa manera, disminuir sus oportunidades de participar en la transmisión de enfermedades.