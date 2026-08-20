Expectativa mundial por una vacuna contra el cáncer de piel que dio grandes resultados y va hacia la aprobación

Cáncer de piel y una posible vacuna: terapia diseñada para cada paciente

El tratamiento, denominado intismeran autogene, utiliza tecnología de ARN mensajero para proporcionar instrucciones a las células y generar proteínas capaces de desencadenar una respuesta del sistema inmunitario.

Una de sus principales características es que se desarrolla de manera personalizada. La terapia se diseña teniendo en cuenta las mutaciones específicas del tumor de cada paciente, con el objetivo de entrenar y activar sus defensas para que puedan reconocer y atacar las células cancerosas.

“Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento con ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. Hoy estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad”, declaró Stéphane Bancel, consejero delegado de Moderna.

El ensayo de fase 3, considerada la etapa decisiva antes de solicitar la autorización para comercializar un tratamiento, incluyó a más de 1.100 personas.

Ahora, Merck y Moderna prevén presentar los resultados completos en un congreso médico y, posteriormente, iniciar los trámites para solicitar la aprobación ante las autoridades correspondientes.

El avance se produce en el marco de la búsqueda de nuevos tratamientos para el melanoma, considerado una de las formas más mortales de cáncer de piel.

Solo en 2022 se diagnosticaron más de 330.000 nuevos casos de melanoma en todo el mundo, según los datos citados por los laboratorios, que además señalaron que la cifra continúa en aumento.