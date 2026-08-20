Expectativa mundial por una vacuna contra el cáncer de piel que dio grandes resultados y va hacia la aprobación

Una noticia generó expectativa en el mundo. Es que los laboratorios estadounidenses Merck y Moderna anunciaron resultados positivos en la fase 3 de un ensayo clínico de una vacuna para la terapia experimental contra el melanoma avanzado basada en ARN mensajero (ARNm). En otras palabras, contra el cáncer de piel.
Según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto, el tratamiento personalizado, combinado con la inmunoterapia Keytruda de Merck, permitió mejorar de manera “estadísticamente significativa” la supervivencia sin recaída en pacientes con melanoma en estadio avanzado que habían sido operados previamente.
El resultado fue comparado con el tratamiento realizado únicamente con Keytruda. Los laboratorios señalaron que se trata del “primer anuncio de resultados positivos de fase 3 para una terapia contra el cáncer basada en ARNm”.
Cáncer de piel y una posible vacuna: terapia diseñada para cada paciente
El tratamiento, denominado intismeran autogene, utiliza tecnología de ARN mensajero para proporcionar instrucciones a las células y generar proteínas capaces de desencadenar una respuesta del sistema inmunitario.
Una de sus principales características es que se desarrolla de manera personalizada. La terapia se diseña teniendo en cuenta las mutaciones específicas del tumor de cada paciente, con el objetivo de entrenar y activar sus defensas para que puedan reconocer y atacar las células cancerosas.
“Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento con ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. Hoy estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad”, declaró Stéphane Bancel, consejero delegado de Moderna.
El ensayo de fase 3, considerada la etapa decisiva antes de solicitar la autorización para comercializar un tratamiento, incluyó a más de 1.100 personas.
Ahora, Merck y Moderna prevén presentar los resultados completos en un congreso médico y, posteriormente, iniciar los trámites para solicitar la aprobación ante las autoridades correspondientes.
El avance se produce en el marco de la búsqueda de nuevos tratamientos para el melanoma, considerado una de las formas más mortales de cáncer de piel.
Solo en 2022 se diagnosticaron más de 330.000 nuevos casos de melanoma en todo el mundo, según los datos citados por los laboratorios, que además señalaron que la cifra continúa en aumento.
En pocas palabras
- Vacuna contra el cáncer: laboratorios Merck y Moderna anuncian resultados positivos en fase 3 de un tratamiento experimental contra el melanoma avanzado.
- Terapia de ARN mensajero: el tratamiento personalizado, llamado intismeran autogene, utiliza ARNm para entrenar al sistema inmunitario contra células tumorales específicas.
- Próximos pasos: se presentarán los resultados completos en un congreso médico y se iniciarán trámites para la aprobación regulatoria.