Tener internet en casa es una necesidad casi tan básica como otras y tener una buena cobertura por todo el hogar es fundamental para trabajar, estudiar o disfrutar de sus servicios. Pero ¿te pasa que estás en tu habitación y de la nada el Wi-Fi se cae a pedazos?
Antes de echarle la culpa a tu compañía de internet, los verdaderos villanos podrían ser las propias paredes de tu casa y te contamos por qué.
¿Cuál es el tipo de paredes que más afectan la señal Wi-Fi de tu casa?
La señal inalámbrica de internet choca contra cualquier obstáculo físico, pero no todos los materiales la frenan por igual porque si no sería imposible que funcionara. Sin embargo, lo que no sabes es que las peores enemigas de tu WiFi son las paredes de piedra y las de hormigón armado.
Las paredes de piedra por un lado, son súper gruesas y muy comunes en casas antiguas; aunque aíslan genial la temperatura, bajan la señal, afectando sobre todo a las frecuencias de 5 GHz y 6 GHz. Por su parte, el hormigón armado es una pesadilla porque suele llevar capas o mallas metálicas internas que debilitan muchísimo la cobertura.
El metal en sí es el peor enemigo del Wi-Fi y cualquier pared que tenga mallas, vallas o revestimientos metálicos destruye la potencia de la red. Incluso tener adornos metálicos cerca del router es una pésima idea si buscas una conexión fluida y buena.
En algunos casos, los muros de ladrillo macizo también causan dolores de cabeza si son bastante gruesos, algo típico en construcciones con varios años encima. En cambio, si en tu casa hay paredes de madera o durlock, estás de suerte porque estos materiales son mucho más amigables y dejan atravesar las ondas sin interferencias.
Por esta razón, si quieres evitar que tu internet se caiga o la señal del WI-FI sea inestable, lo ideal es ubicar el router en una zona central de la casa, alejado de muros pesados de piedra, metal u hormigón. Y si la distribución de tu casa no ayuda, la solución pasa por conectar un cable Ethernet, instalar sistemas Wi-Fi Mesh o usar dispositivos PLC que llevan la señal a través de la red eléctrica.
En pocas palabras
- Paredes que afectan el Wi-Fi: las de piedra y hormigón armado debilitan la señal de internet.
- Materiales amigables: madera y durlock permiten el paso de las ondas sin interferencias.
- Soluciones para mala señal: ubicar el router en zonas céntricas o usar sistemas Mesh/PLC.