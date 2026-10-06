¿Cuál es el tipo de paredes que más afectan la señal Wi-Fi de tu casa?

Las paredes de piedra por un lado, son súper gruesas y muy comunes en casas antiguas; aunque aíslan genial la temperatura, bajan la señal, afectando sobre todo a las frecuencias de 5 GHz y 6 GHz. Por su parte, el hormigón armado es una pesadilla porque suele llevar capas o mallas metálicas internas que debilitan muchísimo la cobertura.

El metal en sí es el peor enemigo del Wi-Fi y cualquier pared que tenga mallas, vallas o revestimientos metálicos destruye la potencia de la red. Incluso tener adornos metálicos cerca del router es una pésima idea si buscas una conexión fluida y buena.

Los materiales pesados como el hormigón y el ladrillo debilitan la cobertura inalámbrica del internet.

En algunos casos, los muros de ladrillo macizo también causan dolores de cabeza si son bastante gruesos, algo típico en construcciones con varios años encima. En cambio, si en tu casa hay paredes de madera o durlock, estás de suerte porque estos materiales son mucho más amigables y dejan atravesar las ondas sin interferencias.

Por esta razón, si quieres evitar que tu internet se caiga o la señal del WI-FI sea inestable, lo ideal es ubicar el router en una zona central de la casa, alejado de muros pesados de piedra, metal u hormigón. Y si la distribución de tu casa no ayuda, la solución pasa por conectar un cable Ethernet, instalar sistemas Wi-Fi Mesh o usar dispositivos PLC que llevan la señal a través de la red eléctrica.