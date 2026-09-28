No solo es el microondas: estos son los dispositivos que interfieren en la señal del WiFi y tenés que alejarlos del router

Si tu WiFi funciona mal, el problema pueden ser estos dispositivos.

No todos los aparatos generan interferencias con la misma intensidad, pero algunos merecen especial atención. Entre los principales se encuentran:

Tecnología del hogar: cámaras, altavoces y cerraduras inteligentes suelen utilizar WiFi , especialmente la banda de 2,4 GHz

, especialmente la banda de 2,4 GHz Smart TV: los televisores inteligentes necesitan conexión para acceder a plataformas de streaming y aplicaciones. Algunos modelos utilizan exclusivamente 2,4 GHz, mientras que otros son compatibles también con 5 GHz

Otros routers: colocar dos routers demasiado cerca puede provocar interferencias y saturar determinadas frecuencias

Microondas: durante su funcionamiento puede generar interferencias en la banda de 2,4 GHz, por lo que conviene mantenerlo alejado del router WiFi

Dispositivos Bluetooth: auriculares, relojes inteligentes, teclados y otros equipos Bluetooth también pueden compartir parte del espectro utilizado por el WiFi de 2,4 GHz

Descubrí cómo sacarle el máximo provecho a tu router WiFi.

Cómo evitar problemas de conexión WiFi en casa

Una medida sencilla consiste en alejar estos dispositivos del router WiFi siempre que la distribución del hogar lo permita. También conviene evitar concentrar demasiados equipos inalámbricos en una misma zona.

En el caso de un televisor, consola u otro dispositivo compatible con Ethernet, utilizar un cable de red puede ser una alternativa. Además de evitar posibles interferencias inalámbricas, libera capacidad de la red WiFi para celulares, computadoras y otros equipos.

También es recomendable ubicar el router WiFi en una zona abierta y relativamente elevada, lejos de electrodomésticos y obstáculos.