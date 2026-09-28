Una conexión WiFi lenta, con cortes o dificultades para mantener la señal no siempre tiene su origen en el proveedor del servicio. Dentro del hogar existen distintos dispositivos capaces de generar interferencias en la señal de internet, especialmente cuando utilizan frecuencias similares a las del router. Generalmente creemos que el microondas es el principal culpable, pero no es el único artefacto.
No solo es el microondas: estos son los dispositivos que interfieren en la señal del WiFi y tenés que alejarlos del router
Aunque siempre creemos que el microondas es el principal responsable de una mala señal WiFi, hay otros dispositivos que también interfieren en la conexión a internet
Cuáles son los dispositivos que interfieren en la señal del WiFi
El WiFi funciona mediante ondas de radio que se distribuyen en diferentes bandas. Las más habituales son las de 2,4 GHz y 5 GHz, aunque las tecnologías más recientes también incorporan mejoras como WiFi 6 y WiFi 7. Cuando varios dispositivos trabajan en frecuencias cercanas, pueden producirse interferencias que afectan el rendimiento de la red.
El resultado puede ser una navegación más lenta, velocidades variables, menor alcance de la señal de internet e incluso dificultades para conectar determinados equipos.
No todos los aparatos generan interferencias con la misma intensidad, pero algunos merecen especial atención. Entre los principales se encuentran:
- Tecnología del hogar: cámaras, altavoces y cerraduras inteligentes suelen utilizar WiFi, especialmente la banda de 2,4 GHz
- Smart TV: los televisores inteligentes necesitan conexión para acceder a plataformas de streaming y aplicaciones. Algunos modelos utilizan exclusivamente 2,4 GHz, mientras que otros son compatibles también con 5 GHz
- Otros routers: colocar dos routers demasiado cerca puede provocar interferencias y saturar determinadas frecuencias
- Microondas: durante su funcionamiento puede generar interferencias en la banda de 2,4 GHz, por lo que conviene mantenerlo alejado del router WiFi
- Dispositivos Bluetooth: auriculares, relojes inteligentes, teclados y otros equipos Bluetooth también pueden compartir parte del espectro utilizado por el WiFi de 2,4 GHz
Cómo evitar problemas de conexión WiFi en casa
Una medida sencilla consiste en alejar estos dispositivos del router WiFi siempre que la distribución del hogar lo permita. También conviene evitar concentrar demasiados equipos inalámbricos en una misma zona.
En el caso de un televisor, consola u otro dispositivo compatible con Ethernet, utilizar un cable de red puede ser una alternativa. Además de evitar posibles interferencias inalámbricas, libera capacidad de la red WiFi para celulares, computadoras y otros equipos.
También es recomendable ubicar el router WiFi en una zona abierta y relativamente elevada, lejos de electrodomésticos y obstáculos.
En pocas palabras
- Dispositivos que interfieren: El WiFi puede verse afectado por microondas, Smart TVs, dispositivos Bluetooth y tecnología del hogar inteligente.
- Causas de interferencia: La proximidad de aparatos que utilizan frecuencias similares (2.4 GHz y 5 GHz) a las del router satura la señal.
- Soluciones prácticas: Alejar los dispositivos del router, usar cables de red y ubicar el router en un espacio abierto y elevado mejora la conexión.