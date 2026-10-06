Rociar vinagre en las hojas de la lengua de suegra o sansevieria: para qué sirve

Descubrí para qué sirve rociar vinagre en la lengua de suegra.

Para preparar este truco casero, se puede colocar una pequeña cantidad de vinagre blanco en un recipiente con abundante agua. La mezcla debe quedar bien diluida antes de utilizarse. No se recomienda aplicar vinagre puro directamente sobre las hojas, ya que su acidez puede provocar daños en los tejidos de la planta. Luego, rociar la solución en la suculenta.

El objetivo principal de este procedimiento es aprovechar el olor del vinagre como barrera para dificultar la presencia de algunos insectos. Sin embargo, no debe considerarse un insecticida capaz de eliminar una infestación importante. Si la sansevieria presenta una plaga extendida, es menester identificar el insecto y recurrir a un tratamiento específico.

Con vinagre, lograrás alejar las plagas de la planta lengua de suegra.

Además, antes de aplicar cualquier preparación casera es importante tener en cuenta que la lengua de suegra posee hojas carnosas que almacenan agua. Por esa razón, el exceso de humedad sobre su superficie o dentro de la maceta puede generar problemas si se combina con malas condiciones de ventilación.

La prevención también incluye revisar las hojas con frecuencia, quitar los insectos visibles y mantener la planta en un espacio con buena circulación de aire. Una correcta iluminación y un riego moderado contribuyen a conservarla fuerte y con mayor capacidad para tolerar posibles ataques.