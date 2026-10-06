Si buscás que tu lengua de suegra o sansevieria se mantenga en óptimas condiciones, uno de los trucos de jardinería que tendrás que poner en práctica pasará por rociar un poco de vinagre en sus hojas. A continuación, te voy a contar cuál es el significado de esta tarea y por qué deberás implementarla en el cuidado de tu suculenta.
Rociar vinagre en las hojas de la lengua de suegra o sansevieria: para qué sirve
Si tenés una lengua de suegra o sansevieria en casa, descubrí por qué es necesario rociarle un poco de vinagre con agua en sus hojas
Por qué recomiendan rociar vinagre en las hojas de la lengua de suegra o sansevieria
La lengua de suegra o sansevieria es una de las plantas más resistentes para tener dentro del hogar, pero eso no significa que esté completamente protegida frente a las plagas. Durante los meses cálidos, algunos insectos pueden aparecer sobre sus hojas y afectar su desarrollo. Por eso, existen métodos caseros que buscan mantenerlos alejados, entre ellos el uso de vinagre diluido, aunque debe aplicarse con cuidado para no perjudicar a la suculenta.
El vinagre es conocido por su olor intenso y sus propiedades que pueden resultar desagradables para determinados insectos. Por este motivo, una mezcla muy diluida puede utilizarse como recurso preventivo para mantener algunas plagas alejadas de la lengua de suegra.
Para preparar este truco casero, se puede colocar una pequeña cantidad de vinagre blanco en un recipiente con abundante agua. La mezcla debe quedar bien diluida antes de utilizarse. No se recomienda aplicar vinagre puro directamente sobre las hojas, ya que su acidez puede provocar daños en los tejidos de la planta. Luego, rociar la solución en la suculenta.
El objetivo principal de este procedimiento es aprovechar el olor del vinagre como barrera para dificultar la presencia de algunos insectos. Sin embargo, no debe considerarse un insecticida capaz de eliminar una infestación importante. Si la sansevieria presenta una plaga extendida, es menester identificar el insecto y recurrir a un tratamiento específico.
Además, antes de aplicar cualquier preparación casera es importante tener en cuenta que la lengua de suegra posee hojas carnosas que almacenan agua. Por esa razón, el exceso de humedad sobre su superficie o dentro de la maceta puede generar problemas si se combina con malas condiciones de ventilación.
La prevención también incluye revisar las hojas con frecuencia, quitar los insectos visibles y mantener la planta en un espacio con buena circulación de aire. Una correcta iluminación y un riego moderado contribuyen a conservarla fuerte y con mayor capacidad para tolerar posibles ataques.