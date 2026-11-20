Aunque los corchos de vino pueden ser de gran utilidad en tareas DIY para la Navidad, también podemos usarlos en trucos de jardinería. En este caso, aprenderás por qué tenés que colocarlos en la maceta de una lengua de suegra o sansevieria y cuál es su beneficio inmediato.
Colocar corchos de vino en la maceta de la lengua de suegra o sansevieria: para qué sirve
Si tenés una lengua de suegra o sansevieria en maceta, descubrí para qué sirve colocar corchos de vino en su sustrato
No es por decoración: la razón por la cual tenés que colocar corchos en la maceta de la lengua de suegra
Entre los cuidados esenciales de la lengua de suegra o sansevieria, uno de los primordiales es el riego. Recordemos que esta planta es una suculenta, por lo que sus hojas almacenan agua y sus raíces son sensibles al exceso de hidratación. Es ahí donde entra en juego el corcho y este truco de jardinería.
El principal objetivo de este truco es tener una referencia sencilla sobre la humedad que conserva la tierra de la maceta. El corcho puede absorber cierta cantidad de agua y modificar su textura cuando entra en contacto con un sustrato húmedo.
De esta manera, al introducirlo parcialmente en la tierra y retirarlo después de un tiempo, podés comprobar si todavía existe humedad en esa zona. Si el corcho sale ligeramente húmedo, significa que el sustrato cercano conserva agua y que no hace falta apurarse para regar.
En cambio, si lo retirás y está completamente seco, podés tomarlo como una señal para revisar la tierra y determinar si llegó el momento de incorporar agua. Se trata de una referencia orientativa, no de un medidor de humedad infalible, ya que el estado del corcho no representa necesariamente las condiciones de toda la maceta.
Para poner en práctica este consejo, primero tenés que elegir un corcho de vino limpio, en buen estado y sin restos de bebida. Después, buscá un lugar cerca del borde del recipiente, alejado de las raíces principales, para evitar dañarlas durante la colocación.
Introducí el corcho aproximadamente hasta la mitad, sin remover demasiado el sustrato ni presionarlo con fuerza. Cuando quieras comprobar la humedad, simplemente retiralo y observá su textura antes de decidir si necesitás regar.
Recordá que la lengua de suegra necesita que la capa superior de la tierra se seque entre riegos. También es importante evitar los encharcamientos y utilizar una maceta con buenos orificios de drenaje.