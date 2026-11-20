De esta manera, al introducirlo parcialmente en la tierra y retirarlo después de un tiempo, podés comprobar si todavía existe humedad en esa zona. Si el corcho sale ligeramente húmedo, significa que el sustrato cercano conserva agua y que no hace falta apurarse para regar.

Descubrí cómo usar el corcho en la maceta de tu lengua de suegra.

En cambio, si lo retirás y está completamente seco, podés tomarlo como una señal para revisar la tierra y determinar si llegó el momento de incorporar agua. Se trata de una referencia orientativa, no de un medidor de humedad infalible, ya que el estado del corcho no representa necesariamente las condiciones de toda la maceta.

Para poner en práctica este consejo, primero tenés que elegir un corcho de vino limpio, en buen estado y sin restos de bebida. Después, buscá un lugar cerca del borde del recipiente, alejado de las raíces principales, para evitar dañarlas durante la colocación.

Introducí el corcho aproximadamente hasta la mitad, sin remover demasiado el sustrato ni presionarlo con fuerza. Cuando quieras comprobar la humedad, simplemente retiralo y observá su textura antes de decidir si necesitás regar.

La lengua de suegra es una planta sensible al exceso de riego.

Recordá que la lengua de suegra necesita que la capa superior de la tierra se seque entre riegos. También es importante evitar los encharcamientos y utilizar una maceta con buenos orificios de drenaje.