Guaymallén

En el departamento de Guaymallén, los operativos de intervención y despeje se intensificaron tras la entrada en vigencia de la autonomía municipal, logrando destrabar extracciones que antes requerían extensos circuitos administrativos provinciales y respondiendo de forma directa a la emergencia climática del Súper Niño.

1.027 erradicaciones acumuladas durante todo 2026 hasta el momento.

417 forestales erradicados específicamente en el operativo de emergencia por el Súper Niño.

6 árboles por día es el promedio de extracción sostenido desde fines de agosto.

Maipú

Maipú debió adelantar sus relevamientos y declarar la emergencia a través de su Concejo Deliberante tras el trágico episodio de septiembre de 2025 en calle Rawson (murió una mujer a la que le cayó un árbol sobre su auto), un antecedente límite que impulsó un abordaje conjunto y exhaustivo por decisión del Concejo Deliberante junto a especialistas para sanear las principales arterias viales y de riego que estaban bajo la órbita de Vialidad Provincial e Irrigación. Desde esa fecha la comuna gobernada por Matías Stevanatto ha logrado:

9.000 árboles censados, con principal foco en zonas de vialidad y riego donde se concentran los ejemplares más añosos.

6.500 ejemplares intervenidos y talados en el marco del plan de contingencia.

Trabajos de despeje y control de riesgo ejecutados en el resto del universo arbóreo, abarcando poda correctiva y eliminación de ramas peligrosas.

En septiembre del año pasado falleció una mujer de 37 años en Maipí por la caída de un árbol y obligó al municipio a entrar en emergencia por el arbolado.

Un dato dado a conocer por el municipio fue el del caso del árbol que cayó en la puerta del barrio El Recodo, en calle Videla Castillo, donde un ejemplar cayó apenas 4 segundos después de que pasaran dos autos que se salvaron milagrosamente. Ese árbol no estaba censado para erradicar y ese día no había viento ni tormentas.

Ciudad de Mendoza

La comuna capitalina quedó en el centro de la escena pública a raíz del severo temporal de viento que provocó la caída de un frondoso ejemplar en el Parque O'Higgins este lunes. Desde el municipio aclararon que el árbol no figuraba como seco y colapsó debido al estrés hídrico acumulado por las recientes lluvias, demostrando cómo la inestabilidad climática ataca ramas principales mientras el tronco principal se mantiene verde. Al 18 de noviembre hay:

368 árboles erradicados en menos de tres meses desde la implementación de la nueva autonomía en agosto.

132 ejemplares que aún continúan pendientes de extracción.

600 forestales detectados preventivamente dentro del universo que requería intervención por diversos motivos.

El árbol que cayó sobre dos personas en el parque O' Higgins este lunes.

Luján de Cuyo

Con un patrimonio forestal gigantesco que supera los cien mil ejemplares, Luján de Cuyo mantiene un esquema de trabajo continuo basado en la poda estacional durante los meses de invierno y un sistema aceitado de respuesta rápida ante los reclamos vecinales de ejemplares en riesgo. La comuna informó que tiene:

Más de 100.000 forestales registrados en todo el territorio departamental.

Poda estacional rigurosa concentrada en los "meses sin R" (mayo, junio, julio y agosto), apuntaron desde el municipio, complementada con desrames preventivos durante el resto del año.

Convenio activo con la Facultad de Ciencias Agrarias para garantizar que por cada árbol erradicado se realice de inmediato el reemplazo por uno o dos nuevos ejemplares.

Las Heras

Las Heras concentra uno de los volúmenes arbóreos más importantes de toda la región metropolitana, debiendo contemplar tanto la densidad urbana como la compleja geografía y las particulares condiciones climáticas de la villa de Uspallata y alta montaña. Este municipio informó:

195.000 ejemplares totales relevados bajo jurisdicción municipal, incluyendo las zonas cordilleranas.

1.000 árboles erradicados durante el año por encontrarse en mal estado, viejos o secos.

2.000 intervenciones totales que abarcan despeje por alumbrado público y tendido de servicios, además de los ciclos de poda estacional ya finalizados.

Godoy Cruz

Godoy Cruz presentó un balance anual altamente detallado que refleja una cobertura preventiva récord sobre su masa forestal, articulando un plan intensivo de poda con un programa de cinturones verdes orientado a compensar cada baja mediante la plantación masiva de especies nativas de bajo requerimiento hídrico. Esta comuna detalló sobre su arbolado: