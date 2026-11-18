Desde la misma comuna explicaron que, dentro del universo de forestales identificados, se detectaron preventivamente 600 ejemplares que requerían erradicación por diversos motivos.

Con respecto al árbol que cayó en el Parque O'Higgins, la Municipalidad de Capital informó que no figuraba como seco (entre los 600 ejemplares), y -de acuerdo con observaciones de personal de arbolado público- señaló que el incidente se debería al impacto acumulado de las lluvias y la inestabilidad climática reciente vinculada al fenómeno de El Niño, que debilitó ramas puntuales mientras el tronco principal se conservaba verde. También remarcaron que fue uno de los 2 árboles que se cayeron en toda la jurisdicción municipal

Prevención y alertas a la comunidad

Finalmente desde el municipio explicaron que no contaban con alertas previas sobre la intensidad que alcanzarían las ráfagas de viento en esa zona específica. De haber sabido ese escenario existe una acción conjunta entre provincia y municipalidad -que no se efectivizó- para advertir con Preventores municipales la necesidad de extremar los cuidados e incluso apurar sus actividades cotidianas en espacios verdes para regresar a sus hogares de manera segura.