El fuerte temporal de viento durante la tarde del lunes que provocó la caída de un árbol en el Parque O' Higgins de Ciudad sobre una niña (está en terapia intensiva) y una mujer (recibió el alta) puso en foco la gestión del arbolado público por parte del municipio. La comuna señaló que el ejemplar del incidente no estaba seco y que cayó por las excesivas lluvias en las últimas semanas.
Desde la municipalidad también explicaron que, a partir de la ley que traspasó la responsabilidad del arbolado público del gobierno provincial a las comunas, la burocracia bajó y el proceso se agilizó.
En ese sentido, fuentes oficiales explicaron que antes de la modificación legal de agosto, Capital solo había podido retirar 100 de los árboles en peligro de caer debido a los trámites previos que tradicionalmente se realizaban. "Con la nueva autonomía municipal, desde agosto, la cifra de árboles erradicados ascendió a 368 en menos de 3 meses", informaron desde Capital. Actualmente, restan unos 132 ejemplares pendientes de extracción.
Desde la misma comuna explicaron que, dentro del universo de forestales identificados, se detectaron preventivamente 600 ejemplares que requerían erradicación por diversos motivos.
Con respecto al árbol que cayó en el Parque O'Higgins, la Municipalidad de Capital informó que no figuraba como seco (entre los 600 ejemplares), y -de acuerdo con observaciones de personal de arbolado público- señaló que el incidente se debería al impacto acumulado de las lluvias y la inestabilidad climática reciente vinculada al fenómeno de El Niño, que debilitó ramas puntuales mientras el tronco principal se conservaba verde. También remarcaron que fue uno de los 2 árboles que se cayeron en toda la jurisdicción municipal
Prevención y alertas a la comunidad
Finalmente desde el municipio explicaron que no contaban con alertas previas sobre la intensidad que alcanzarían las ráfagas de viento en esa zona específica. De haber sabido ese escenario existe una acción conjunta entre provincia y municipalidad -que no se efectivizó- para advertir con Preventores municipales la necesidad de extremar los cuidados e incluso apurar sus actividades cotidianas en espacios verdes para regresar a sus hogares de manera segura.
En pocas palabras
- Caída de árbol: un incidente en el Parque O'Higgins de Ciudad afectó a una niña y una mujer, generando debate sobre el arbolado público.
- Gestión municipal: la comuna asegura que el árbol no estaba seco y su caída se debió a lluvias intensas vinculadas al fenómeno El Niño.
- Medidas preventivas: se incrementó la erradicación de árboles en riesgo desde que la gestión del arbolado público pasó a las comunas.