El episodio se produjo durante una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento que afectaron a distintos sectores de Mendoza y provocaron la caída de árboles y ramas en el Gran Mendoza.

La caída de ejemplares de gran tamaño generó daños materiales y situaciones de riesgo para quienes circulaban o permanecían en espacios públicos. El caso del parque O'Higgins fue uno de los más preocupantes por las lesiones sufridas por las dos víctimas.

El alta de la mujer representa una evolución favorable dentro de un episodio que todavía mantiene en vilo a la familia de la niña, que continúa bajo atención médica especializada.