La mujer de 34 años que resultó herida por la caída de un árbol en el parque O'Higgins, en Ciudad, recibió el alta médica luego de permanecer internada en el Hospital Central.
Le dieron el alta a la mujer que fue golpeada por un árbol caído en el parque O'Higgins
La mujer de 34 años había perdido el conocimiento luego de que un ejemplar cayera sobre ella y una niña de 12 años durante las fuertes ráfagas de viento en Ciudad
El hecho ocurrió este lunes cuando un árbol cayó sobre dos personas que se encontraban en el espacio verde. Ambas sufrieron la pérdida de conocimiento y debieron ser trasladadas de urgencia a distintos centros asistenciales.
La niña de 12 años continúa internada en terapia intensiva
La situación de la otra víctima, una nena de 12 años, genera mayor preocupación. La menor fue trasladada al hospital pediátrico Humberto Notti, donde permanece internada en la unidad de terapia intensiva (UTI), con pronóstico reservado.
El episodio se produjo durante una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento que afectaron a distintos sectores de Mendoza y provocaron la caída de árboles y ramas en el Gran Mendoza.
La caída de ejemplares de gran tamaño generó daños materiales y situaciones de riesgo para quienes circulaban o permanecían en espacios públicos. El caso del parque O'Higgins fue uno de los más preocupantes por las lesiones sufridas por las dos víctimas.
El alta de la mujer representa una evolución favorable dentro de un episodio que todavía mantiene en vilo a la familia de la niña, que continúa bajo atención médica especializada.
En pocas palabras
- Mujer dada de alta: la víctima de 34 años recibió el alta médica tras ser golpeada por un árbol caído en el Parque O'Higgins.
- Niña en UTI: la otra víctima, una nena de 12 años, continúa internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.
- Viento en Mendoza: el incidente ocurrió durante una jornada de fuertes ráfagas de viento que causaron la caída de árboles en la provincia.