Entre las víctimas se encuentra una nena de 12 años, quien sufrió pérdida de conocimiento y fue trasladada al hospital pediátrico Humberto Notti, se encuentra en UTi con pronóstico reservado. La otra persona, una mujer de 34 años y familiar de la menor, también perdió el conocimiento y fue derivada al Hospital Central.

La niña de 12 años fue trasladada al Hospital Notti y su estado de salud es reservado.

Otro de los incidentes se registró en la intersección de las calles Los Guindos y Capilla del Rosario de Guaymallén, donde un árbol cayó sobre dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios. Como consecuencia del impacto, ambos autos sufrieron importantes daños materiales, aunque sus ocupantes no resultaron heridos.