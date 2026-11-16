El viento que afecta a distintos puntos de Mendoza provocó la caída de varios árboles en el Gran Mendoza y generó preocupación por los daños y las personas heridas. Uno de los episodios más graves ocurrió en el parque O'Higgins, donde un ejemplar cayó sobre dos personas que se encontraban en el lugar.
Por el fuerte viento y la caída de árboles 2 personas resultaron heridas y 2 autos quedaron dañados
Las fuertes ráfagas provocaron distintos incidentes en el Gran Mendoza. En el parque O'Higgins, un árbol cayó sobre una nena de 12 años y una mujer de 34, quienes perdieron el conocimiento y fueron trasladadas a distintos hospitales
Entre las víctimas se encuentra una nena de 12 años, quien sufrió pérdida de conocimiento y fue trasladada al hospital pediátrico Humberto Notti, se encuentra en UTi con pronóstico reservado. La otra persona, una mujer de 34 años y familiar de la menor, también perdió el conocimiento y fue derivada al Hospital Central.
Otro de los incidentes se registró en la intersección de las calles Los Guindos y Capilla del Rosario de Guaymallén, donde un árbol cayó sobre dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios. Como consecuencia del impacto, ambos autos sufrieron importantes daños materiales, aunque sus ocupantes no resultaron heridos.
Dos autos destruidos por la caída de un árbol
El hecho ocurrió cuando un Chevrolet Captiva gris y un Renault 9 gris circulaban en direcciones opuestas por calle Los Guindos. En ese momento, un árbol ubicado sobre el costado sur de la arteria se desplomó sobre ambos vehículos.
Los vehículos sufrieron destrucción total. Afortunadamente, ninguno de los conductores sufrió lesiones.
Se recomienda evitar circular o permanecer debajo de árboles, alejarse de estructuras que puedan desprenderse y extremar las precauciones mientras continúen las ráfagas.
Parte oficial de árboles caídos en la jornada
- Capital: 1
- Guaymallén: 9
- Godoy Cruz: 8
- Luján: 10
- Las Heras: 5
- Lavalle: 2
- Maipú: 6
- La Paz: 12
- Santa Rosa: 2
- San Martín: 5
- Rivadavia: 3
- Tunuyán:
En pocas palabras
- Árbol caído: un árbol se precipitó sobre dos personas en el parque O'Higgins durante el viento Zonda.
- Heridos: una nena de 12 años fue llevada al Hospital Notti y otra persona al Hospital Central.
- Recomendación: se aconseja evitar arboledas por las ráfagas de viento Zonda.