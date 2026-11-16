Socavón provocado por las crecidas en el arroyo Las Mulas. Foto: Dirección Provincial de Vialidad

El rescate de una camioneta y el impacto del deshielo

La complejidad del temporal quedó en evidencia durante el fin de semana. El sábado por la tarde, personal de la DPV de Potrerillos realizó una primera limpieza del badén, pero el agua volvió a acumular sedimentos en pocos minutos. A pesar de que Vialidad y Defensa Civil habían advertido sobre el corte total, horas más tarde una motoniveladora debió asistir y rescatar a una camioneta que tiraba un tráiler con toros y que había quedado empantanada en el barro, al borde de una caída pronunciada que presenta uno de los márgenes del cruce.

Desde Vialidad Mendoza advirtieron que lo ocurrido en el arroyo Las Mulas es la primera señal de un escenario que se repetirá con frecuencia durante las próximas semanas. La abundante acumulación nívea en cordillera y precordillera, sumada a las tormentas asociadas al fenómeno de El Niño, provocará crecidas repentinas de ríos, arroyos y cauces aluvionales secos.

Por este motivo, solicitaron a los conductores extremar la precaución al cruzar badenes, no intentar atravesarlos si el escurrimiento de agua o barro es intenso -aunque eso implique tomar un camino más largo- y consultar tanto el pronóstico meteorológico como el estado oficial de las rutas antes de viajar hacia zonas de montaña o del secano.

Vialidad debió auxiliar a una camioneta de con animales. Foto: Dirección Provincial de Vialidad

Otros puntos críticos en rutas provinciales

En su reporte, el organismo detalló además la situación de otros corredores afectados por las lluvias y el escurrimiento de agua en la provincia:

Valle de Uco: los badenes de las calles Corredor Productivo y Benigno Aguirre llevan dos semanas conduciendo agua del arroyo Sorrendo, aunque sin interrumpir el paso gracias al mantenimiento periódico. En la RP 86 (Los Cerrillos), el arroyo Anchayuyo mantiene una descarga permanente sobre la calzada.

San Rafael (circuito de diques): se registra escurrimiento constante en los badenes de acceso por la RP 150 hacia Los Reyunos y El Tigre, así como en la RP 191, a la altura del dique derivador Galileo Vitali.

Cañón del Atuel (RP 173): continúa el corte total desde Valle Grande hacia El Nihuil tras el derrumbe de un cerro ocurrido hace dos semanas, que hizo ceder 400 metros de traza hasta 16 metros por debajo de su nivel original. El circuito solo puede recorrerse ingresando y saliendo por El Nihuil, mientras se aguarda un estudio geológico.

Secano sur (RP 180): permanece cortada entre el Cerro Nevado y la RP 186 debido a profundos socavones provocados por las lluvias en esa traza de suelo natural utilizada por la actividad petrolera, minera, ganadera y turística.