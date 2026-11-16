La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) habilitó este lunes la transitabilidad en la Ruta Provincial 89, en el tramo que une las villas de montaña de Las Vegas (Potrerillos, Luján de Cuyo) y La Carrera (Tupungato), luego de completar las tareas de limpieza y despeje en el badén del arroyo Las Mulas.
El corredor había sufrido interrupciones desde el sábado a raíz de una fuerte bajada de creciente que arrastró barro y rocas sobre la calzada. Durante el domingo, el paso logró restablecerse apenas de manera parcial y con un estricto filtro dispuesto por Defensa Civil, que solo permitía la circulación de camionetas 4x4 y camiones -dejando afuera a autos convencionales y motos por riesgo de rotura- mientras continuaban los trabajos en el lugar.
Según informó el organismo vial, la merma en el caudal del arroyo permitió destapar los caños ubicados debajo del badén y retirar todo el material de arrastre acumulado, normalizando así la conexión vial.
El rescate de una camioneta y el impacto del deshielo
La complejidad del temporal quedó en evidencia durante el fin de semana. El sábado por la tarde, personal de la DPV de Potrerillos realizó una primera limpieza del badén, pero el agua volvió a acumular sedimentos en pocos minutos. A pesar de que Vialidad y Defensa Civil habían advertido sobre el corte total, horas más tarde una motoniveladora debió asistir y rescatar a una camioneta que tiraba un tráiler con toros y que había quedado empantanada en el barro, al borde de una caída pronunciada que presenta uno de los márgenes del cruce.
Desde Vialidad Mendoza advirtieron que lo ocurrido en el arroyo Las Mulas es la primera señal de un escenario que se repetirá con frecuencia durante las próximas semanas. La abundante acumulación nívea en cordillera y precordillera, sumada a las tormentas asociadas al fenómeno de El Niño, provocará crecidas repentinas de ríos, arroyos y cauces aluvionales secos.
Por este motivo, solicitaron a los conductores extremar la precaución al cruzar badenes, no intentar atravesarlos si el escurrimiento de agua o barro es intenso -aunque eso implique tomar un camino más largo- y consultar tanto el pronóstico meteorológico como el estado oficial de las rutas antes de viajar hacia zonas de montaña o del secano.
Otros puntos críticos en rutas provinciales
En su reporte, el organismo detalló además la situación de otros corredores afectados por las lluvias y el escurrimiento de agua en la provincia:
Valle de Uco: los badenes de las calles Corredor Productivo y Benigno Aguirre llevan dos semanas conduciendo agua del arroyo Sorrendo, aunque sin interrumpir el paso gracias al mantenimiento periódico. En la RP 86 (Los Cerrillos), el arroyo Anchayuyo mantiene una descarga permanente sobre la calzada.
San Rafael (circuito de diques): se registra escurrimiento constante en los badenes de acceso por la RP 150 hacia Los Reyunos y El Tigre, así como en la RP 191, a la altura del dique derivador Galileo Vitali.
Cañón del Atuel (RP 173): continúa el corte total desde Valle Grande hacia El Nihuil tras el derrumbe de un cerro ocurrido hace dos semanas, que hizo ceder 400 metros de traza hasta 16 metros por debajo de su nivel original. El circuito solo puede recorrerse ingresando y saliendo por El Nihuil, mientras se aguarda un estudio geológico.
Secano sur (RP 180): permanece cortada entre el Cerro Nevado y la RP 186 debido a profundos socavones provocados por las lluvias en esa traza de suelo natural utilizada por la actividad petrolera, minera, ganadera y turística.
En pocas palabras
- Ruta Provincial 89: habilitaron la circulación tras tareas de limpieza en el arroyo Las Mulas de Potrerillos.
- Cortes y Restricciones: el fin de semana hubo paso restringido por barro y rocas arrastradas por crecidas.
- Precaución en Badenes: Vialidad pide extremar cuidados ante crecidas por acumulación de nieve y El Niño.