A los pocos minutos, una dotación del servicio de emergencias 107 arribó al lugar para hacerse cargo del operativo de rescate, mientras la expectativa crecía entre quienes observaban la escena desde la vía pública.

Lejos de recurrir a maniobras bruscas que pudieran poner en riesgo la integridad física del adolescente, el personal sanitario optó por una estrategia basada en la contención.

Los agentes ascendieron hasta el sector donde se encontraba el menor y establecieron un canal de diálogo directo. Durante varios minutos, la conversación fue la herramienta principal para transmitirle calma y persuadirlo de que abandonara la zona de peligro.

Finalmente, la paciente intervención dio sus frutos: el joven accedió a descender por sus propios medios con el acompañamiento de los rescatistas, logrando ponerse a salvo sin que se registraran heridos ni incidentes mayores.

Una vez en tierra firme y tras dar por concluido el despliegue en la institución, los profesionales dispusieron su inmediato traslado hacia un centro asistencial para realizarle los controles y evaluaciones médicas correspondientes.

Aunque la situación se resolvió de manera favorable y la calma regresó lentamente a la peatonal Muñecas, todavía persisten los interrogantes.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre los motivos ni las circunstancias que llevaron al menor a subir hasta el techo de la tradicional escuela tucumana.