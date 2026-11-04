Un joven de 22 años intentó raptar a una nena de 12 años a la que acosaba por redes sociales

La férrea resistencia de la víctima y la rápida reacción de sus compañeros evitaron el secuestro: un alumno se interpuso y otra compañera comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que permitió que la niña se soltara y corriera hacia el edificio escolar.

Lejos de desistir, Álvarez Ruiz persiguió a los menores hasta la puerta del establecimiento. Ante la negativa de las autoridades escolares de dejarlo ingresar, el sospechoso reaccionó con furia y destrozó a patadas una puerta vidriada de doble hoja.

Logró introducir la mano para abrir el picaporte y alcanzó a irrumpir en el hall central, donde exigió increpante hablar con el padre de la menor, antes de ser reducido y detenido por la Policía provincial.

El caso tiene antecedentes directos. En junio pasado, la familia ya lo había denunciado en el Juzgado de Instrucción N° 3 por grooming, luego de detectar contactos persistentes a través de redes sociales.

Pese a la causa judicial y a los bloqueos digitales de la víctima, el joven se había mudado de provincia, creado múltiples perfiles falsos y cambiado de líneas telefónicas para continuar el hostigamiento, llegando incluso a amenazar a los allegados y compañeros de la niña.

Ahora, al delito de grooming se le acumulan formalmente los cargos de tentativa de rapto y daños agravados.