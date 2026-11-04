Lo que comenzó como una causa por hostigamiento sexual virtual escaló a niveles de extrema gravedad en la capital fueguina. Francisco Álvarez Ruiz, un joven acosador de 22 años oriundo de Buenos Aires, fue arrestado tras interceptar, agredir e intentar secuestrar a una niña de 12 años a la salida del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU).
Un joven de 22 años intentó raptar a una nena de 12 años a la que acosaba por redes sociales
Un joven de 22 años fue detenido tras interceptar y agredir a una menor de 12 años a la salida de su colegio, a quien ya acosaba vía redes sociales
El episodio ocurrió cuando la alumna regresaba a clases acompañada por sus compañeros tras el almuerzo. El acosador viajó desde Buenos Aires hasta Ushuaia.
En la esquina de Perito Francisco Moreno e Iribarne, el agresor le bloqueó el paso de manera sorpresiva. La sujetó violentamente del brazo y del hombro, intentando besarla a la fuerza mientras le repetía frases como “Mi amor, vení conmigo”.
La férrea resistencia de la víctima y la rápida reacción de sus compañeros evitaron el secuestro: un alumno se interpuso y otra compañera comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que permitió que la niña se soltara y corriera hacia el edificio escolar.
Lejos de desistir, Álvarez Ruiz persiguió a los menores hasta la puerta del establecimiento. Ante la negativa de las autoridades escolares de dejarlo ingresar, el sospechoso reaccionó con furia y destrozó a patadas una puerta vidriada de doble hoja.
Logró introducir la mano para abrir el picaporte y alcanzó a irrumpir en el hall central, donde exigió increpante hablar con el padre de la menor, antes de ser reducido y detenido por la Policía provincial.
El caso tiene antecedentes directos. En junio pasado, la familia ya lo había denunciado en el Juzgado de Instrucción N° 3 por grooming, luego de detectar contactos persistentes a través de redes sociales.
Pese a la causa judicial y a los bloqueos digitales de la víctima, el joven se había mudado de provincia, creado múltiples perfiles falsos y cambiado de líneas telefónicas para continuar el hostigamiento, llegando incluso a amenazar a los allegados y compañeros de la niña.
Ahora, al delito de grooming se le acumulan formalmente los cargos de tentativa de rapto y daños agravados.
En pocas palabras
- Detención de joven: un hombre de 22 años fue arrestado en Ushuaia por acosar y agredir a una menor.
- Antecedentes de acoso: el detenido ya había sido denunciado por grooming tras contactar a la víctima por redes sociales.
- Agravantes: se le acumulan cargos por tentativa de rapto, daños y hostigamiento virtual continuado.