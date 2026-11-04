Un robo en el barrio El Ladrillero de Las Heras quedó registrado por las cámaras de seguridad y, al trascender el hecho, muchos mendocinos se sorprendieron al ver que entre el grupo de ladrones había un niño que probablemente no tenga más de 13 años.
Video: un niño y varios cómplices robaron una moto en Las Heras y quedaron grabados
Cuatro ladrones le robaron la moto a un hombre que salía a trabajar en Las Heras. El asalto quedó filmado
El hecho se produjo en la mañana de este miércoles, muy cerca del lugar donde poco después se produjeron algunos allanamientos por parte de la Policía.
Este es el video del episodio:
Le robaron cuando iba a trabajar
"Mi marido se iba a trabajar a las 7.25 de la mañana y se pararon dos motos con cuatro sujetos arriba. Le dijeron que entregara la moto y huyeron hacia el sur, es decir hacia la zona del Hospital Carrillo", relató la pareja del hombre que fue asaltado.
Según describió, últimamente en el barrio hay gente que los vecinos no conocen, lo que los preocupa. "El robo fue con mucha agresión, probablemente son personas con sus facultades alteradas", añadió la mujer, que fue entrevistada por el periodista Matías Pascualetti (radio Nihuil). "No sabemos si lo tenían fichado o si fue al azar", dijo.
Los vecinos de la zona señalan a un asentamiento cercano como el foco de algunos conflictos, aunque hasta el momento no trascendió que se haya identificado a los atacantes.
En pocas palabras
- Robo grabado: un grupo de delincuentes, que incluía a un niño, asaltó a un trabajador en Las Heras.
- Modus operandi: los sujetos abordaron a la víctima en dos motos y escaparon hacia la zona del Hospital Carrillo.
- Investigación policial: el hecho ocurrió cerca del lugar donde este miércoles se produjeron algunos allanamientos.