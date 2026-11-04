Video: un niño y varios cómplices robaron una moto en Las Heras y quedaron grabados

Le robaron cuando iba a trabajar

"Mi marido se iba a trabajar a las 7.25 de la mañana y se pararon dos motos con cuatro sujetos arriba. Le dijeron que entregara la moto y huyeron hacia el sur, es decir hacia la zona del Hospital Carrillo", relató la pareja del hombre que fue asaltado.

Según describió, últimamente en el barrio hay gente que los vecinos no conocen, lo que los preocupa. "El robo fue con mucha agresión, probablemente son personas con sus facultades alteradas", añadió la mujer, que fue entrevistada por el periodista Matías Pascualetti (radio Nihuil). "No sabemos si lo tenían fichado o si fue al azar", dijo.

Los vecinos de la zona señalan a un asentamiento cercano como el foco de algunos conflictos, aunque hasta el momento no trascendió que se haya identificado a los atacantes.