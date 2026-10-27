Murió la niña de 2 años que fue atropellada en pleno centro

En el lugar trabajaron dos motoambulancias y una unidad coronaria. De acuerdo con los primeros reportes, cuando llegaron los equipos de emergencia, la pequeña se encontraba en paro cardíaco y presentaba una fractura expuesta de fémur.

La nena no sobrevivió a las heridas y falleció en el hospital Notti de Guaymallén, según datos oficiales.