Una niña de 2 años fue atropellada este martes por la tarde en la intersección de las calles San Martín y Buenos Aires. Según las primeras informaciones, el vehículo involucrado fue un colectivo del City Tour, que pasea a turistas por la Ciudad de Mendoza. La unidad también golpeó a su abuela.
Murió la niña de 2 años que fue atropellada en pleno centro
Fue trasladada de urgencia al hospital Notti pero no sobrevivió. Según las informaciones preliminares, el vehículo que lo embistió era un colectivo del City Tour
En el lugar trabajaron dos motoambulancias y una unidad coronaria. De acuerdo con los primeros reportes, cuando llegaron los equipos de emergencia, la pequeña se encontraba en paro cardíaco y presentaba una fractura expuesta de fémur.
La nena no sobrevivió a las heridas y falleció en el hospital Notti de Guaymallén, según datos oficiales.
El accidente en pleno centro
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el conductor del colectivo intentó esquivar a la menor de edad, sin lograrlo, y posteriormente colisionó contra un automóvil Citroën que se encontraba estacionado. Al chofer se realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.
Hasta el lugar del accidente arribó personal médico, mientras que la mamá de la niña comenzó a realizarle maniobras de RCP.
En pocas palabras
- Niña de 2 años fue atropellado en San Martín y Buenos Aires.
- Presentaba paro cardíaco y fractura expuesta de fémur al llegar la emergencia.
- El vehículo involucrado sería un colectivo del City Tour.