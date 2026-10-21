Una niña de 8 años murió este martes tras un accidente vial entre una motocicleta y una camioneta Ford F-100 en Maipú. La nena viajaba como acompañante en el rodado menor y fue trasladada de urgencia al hospital Notti, pero cerca de las 16 el Ministerio de Seguridad y Justicia confirmó su fallecimiento.
Murió una niña de 8 años tras un choque entre una moto y una camioneta en Maipú
La menor viajaba como acompañante en una moto conducida por una mujer de 33 años. Fue internada en grave estado en el Notti, donde falleció
El siniestro ocurrió alrededor de las 12.30 en calle Tropero Sosa, en el ingreso al barrio Las Bodegas.
La moto, una Mondial de 110 cc, era conducida por una mujer de 33 años, mientras que la camioneta estaba al mando de un hombre de 73 años.
Cómo fue el accidente
Según la reseña policial, un llamado al 911 alertó sobre el choque entre ambos vehículos. El conductor de la Ford F-100 manifestó que circulaba de oeste a este y que, al girar hacia el norte para ingresar al barrio Las Bodegas, sintió un impacto en uno de los laterales de la camioneta.
Tras el accidente, la niña fue trasladada inicialmente al hospital Paroissien. Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su derivación de urgencia al Notti, con acompañamiento de personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR).
En tanto, personal de Tránsito realizó el dosaje de alcohol al conductor de la camioneta, que arrojó un resultado de 0,00 gramos por litro. Por directivas del fiscal interviniente, se dispusieron las actuaciones correspondientes para investigar las circunstancias del hecho.
En pocas palabras
- Falleció una niña de 8 años tras un choque entre una moto y una camioneta en Maipú.
- La menor de edad viajaba como acompañante en una moto conducida por una mujer de 33 años.
- Fue internada en grave estado en el hospital Notti, donde los médicos confirmaron su muerte.