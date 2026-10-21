Murió una niña de 8 años tras un choque entre una moto y una camioneta en Maipú

Foto: Nicolás Ríos. / DIARIO UNO

Cómo fue el accidente

Según la reseña policial, un llamado al 911 alertó sobre el choque entre ambos vehículos. El conductor de la Ford F-100 manifestó que circulaba de oeste a este y que, al girar hacia el norte para ingresar al barrio Las Bodegas, sintió un impacto en uno de los laterales de la camioneta.

Tras el accidente, la niña fue trasladada inicialmente al hospital Paroissien. Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su derivación de urgencia al Notti, con acompañamiento de personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR).

En tanto, personal de Tránsito realizó el dosaje de alcohol al conductor de la camioneta, que arrojó un resultado de 0,00 gramos por litro. Por directivas del fiscal interviniente, se dispusieron las actuaciones correspondientes para investigar las circunstancias del hecho.