Una nena de 10 años fue al hospital por un dolor de panza y descubrieron que estaba embarazada de seis meses

Durante el triage de ingreso, la progenitora le mencionó a los profesionales de la salud que la pequeña presentaba una prolongada falta de menstruación. Ante este cuadro clínico, una obstetra de guardia realizó la exploración física correspondiente y constató que la nena de 10 años presentaba un embarazo de aproximadamente seis meses de gestación.

Frente al hallazgo, los profesionales médicos activaron los protocolos de contención para víctimas de violencia sexual infantil. En ese ámbito protegido, la menor relató que venía sufriendo situaciones de abuso por parte de su padrastro, señalando directamente a Vivas como el autor de los ultrajes. La médica dio aviso inmediato a las autoridades judiciales y policiales de la jurisdicción.

Allanamiento y detención en el paraje El Bracho

Apenas notificado del caso, el fiscal Guillermo Farías ordenó un despliegue policial coordinado entre efectivos de las comisarías Comunitaria N° 42, Departamental N° 18 y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Alrededor de las 10:10 de la mañana, una comisión policial allanó una vivienda situada en el paraje El Bracho, una zona rural del departamento Avellaneda donde el acusado residía junto a la víctima y su pareja. En el lugar, los uniformados procedieron a la detención de Julio Vivas (33) y al secuestro de su teléfono celular, dispositivo que será sometido a un peritaje informático para extraer elementos probatorios y determinar si existen registros vinculados a la causa.

Tras la detención, la niña y su madre fueron trasladadas a la sede judicial correspondiente para recibir asistencia psicológica integral y resguardo interdisciplinario.

“Le advertí que no confiara”: el desgarrador testimonio de la abuela

La conmoción social se profundizó tras las declaraciones de Norma Gómez, abuela de la víctima, quien brindó un testimonio desgarrador a los medios locales de Santiago del Estero. La mujer reveló que siempre miró con recelo a la pareja de su hija: “Ella lo conoció a través del teléfono, pero yo siempre le decía que no confíe mucho”, expresó con profundo dolor en diálogo con Noticiero 7.

Entre lágrimas, la mujer recordó su propia historia familiar para exigir la máxima condena: “Yo he pasado lo mismo que ha pasado la nena cuando tenía 8 años. Yo sé lo que se sufre. Yo siempre le decía a mi esposo: llegan a tocar a uno de mis hijos, y soy capaz de matarlo con mis propias manos”, sentenció, al tiempo que imploró a la Justicia que el acusado permanezca en prisión efectiva.

Por su parte, Lucrecia, la docente de la escuela primaria a la que asiste la niña, expresó su sorpresa ante lo sucedido y remarcó que en el aula nunca se manifestaron signos de alarma: “Ella es una niña tranquila, hace las tareas... Nunca he notado una conducta rara de parte de ella ni nunca se ha descompuesto”, explicó sobre el comportamiento cotidiano de la alumna.

El acusado Julio Vivas permanece alojado en una celda policial a la espera de ser indagado formalmente por el Ministerio Público Fiscal, mientras se aguardan los resultados de los informes médicos y psicológicos para formalizar la imputación penal en su contra.