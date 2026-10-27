Siete horas dramáticas: el secuestro en la cárcel que derivó en la muerte de 2 mujeres en la ruta

Mientras, en la cárcel de Boulogne Sur Mer, el penitenciario cautivo era filmado. Sentado. Solo. Murmuraba. La mirada casi en el piso. Y el video se viralizaba.

Poco después, los reos discutían a mediana distancia con autoridades carcelarias: reclamaban traslados, visitas y víveres. A viva voz, aseguraban, el sistema había lesionado sus derechos. "Que venga un juez federal", exigían.

El accidente fatal en San Martín

A las 2.27 de la madrugada, un accidente en la Ruta 7. A la altura de San Martín. Bajo la tormenta. El pavimento mojado. Cinco horas de lluvia indolente. Alerta. Hay heridos. Son tres personas con politraumatismos. Venían hacia Mendoza en el vehículo de gran porte ploteado por La Paz y Seguridad Vial de la Nación.

Hay más: 2 personas muertas. Se reporta que son dos mujeres. Las identifican. Son la madre del penitenciario secuestrado en la cárcel. Y la tía. Venían con el corazón en la boca, angustiadas por el cautiverio del hijo y sobrino.

En el Hospital Perrupato de San Martín recibieron a los heridos. Los internaron. En principio, están fuera de peligro.

En el Hospital Perrupato internaron a los tres heridos del accidente.

La noticia de la tragedia familiar del carcelero voló hacia la cárcel de Boulogne Sur Mer, donde el penitenciario paceño permanecía en silencio y sin saberlo, a disposición de cómo terminaran las negociaciones con especialistas del Servicio Penitenciario.

En los medios periodísticos, una noticia se entrelazaba con la otra. Sonaba increíble pero era cierto. Dos muertes como derivación de la toma de un rehén. A esa hora, La Paz se despertaba con la noticia trágica y la angustia del carcelero secuestrado y sin solución a la vista.

Fin de una pesadilla y comienzo de otra

La cúpula del Servicio Penitenciario seguía el desarrollo del conflicto desde las entrañas de Boulogne Sur Mer. El juez Sebastián Sarmiento llegó por iniciativa propia. Se había enterado por la prensa.

A las 8.30, los reos liberaron al agente carcelario. La negociación bajo presión había terminado. Ya todos sabían de las muertes de la madre y de la tía del penitenciario.

Los revoltosos eran conducidos a consultorios médicos para una revisión minuciosa. Protocolo. Idéntica situación para el penitenciario. Su estado emocional es clave.

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que los presos no serán sacados de Boulogne Sur Mer.

Eduardo Orelllana, jefe del Servicio Penitenciario, dijo que no recibirán visitas por hasta 60 días.

Fin de la pesadilla. Comienzo de otra.