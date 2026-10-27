La madrugada de este martes terminó en tragedia tras un brutal accidente ocurrido sobre la Ruta 7, a la altura del departamento de San Martín, Mendoza. Una camioneta que circulaba bajo la lluvia perdió el control, despistó y terminó estrellándose de lleno contra un árbol.
Quiénes eran las víctimas de la tragedia que murieron en el terrible accidente de la Ruta 7
La madre y tía de un penitenciario secuestrado en Boulogne Sur Mer, murieron al despistar en la Ruta 7, en una tragedia desatada tras un viaje desesperado
El accidente se produjo alrededor de las 4:30 a la altura del kilómetro 1.000, en el tramo comprendido entre el carril Montecaseros y el carril Buen Orden. A raíz del violento choque contra un pimiento a la vera de la traza, dos mujeres que viajaban en el habitáculo murieron de forma instantánea.
Con el correr de las horas y tras las actuaciones periciales en el lugar, se confirmó que las víctimas fatales fueron identificadas como Alejandra Flores (52 años) y Ana Iris Estrada (55 años).
Tragedia en la Ruta 7: el dramático vínculo con el motín en Boulogne Sur Mer
La tragedia cobró una dimensión aún más desgarradora al conocerse el motivo por el cual ambas mujeres viajaban de urgencia hacia el Gran Mendoza en medio de la lluvia.
Flores y Estrada eran la madre y la tía del agente penitenciario que en esas mismas horas de la madrugada había sido tomado como rehén por dos reclusos armados en el pabellón 16 del penal Boulogne Sur Mer.
Al enterarse de la crítica situación que atravesaba el joven efectivo dentro del penal capitalino, las dos mujeres salieron desde el departamento de La Paz con el objetivo de acompañar y seguir de cerca las negociaciones para su rescate, encontrando un trágico final en el trayecto.
Operativo y peritajes tras la tragedia
En el sitio del accidente trabajaron dotaciones de Bomberos, efectivos de la Comisaría 12 y personal de la Policía Científica y Vial de la Zona Este. Durante varias horas, el tránsito debió ser desviado hacia la lateral norte de la ruta para permitir las labores de extracción y los peritajes de rigor.
La Justicia continúa investigando la mecánica del despiste, teniendo como factores determinantes el estado de la calzada resbaladiza producto de las precipitaciones y la velocidad a la que se desplazaba el rodado.
En pocas palabras
- Tragedia en Ruta 7: Dos mujeres fallecieron al chocar contra un árbol.
- Vínculo desgarrador: Iban a rescatar a un familiar rehén en penal.
- Investigación: Se evalúan la lluvia y la velocidad como causas del accidente.