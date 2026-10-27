Quiénes eran las víctimas de la tragedia que murieron en el terrible accidente de la Ruta 7

Tragedia en la Ruta 7: el dramático vínculo con el motín en Boulogne Sur Mer

La tragedia cobró una dimensión aún más desgarradora al conocerse el motivo por el cual ambas mujeres viajaban de urgencia hacia el Gran Mendoza en medio de la lluvia.

Flores y Estrada eran la madre y la tía del agente penitenciario que en esas mismas horas de la madrugada había sido tomado como rehén por dos reclusos armados en el pabellón 16 del penal Boulogne Sur Mer.

Al enterarse de la crítica situación que atravesaba el joven efectivo dentro del penal capitalino, las dos mujeres salieron desde el departamento de La Paz con el objetivo de acompañar y seguir de cerca las negociaciones para su rescate, encontrando un trágico final en el trayecto.

Operativo y peritajes tras la tragedia

En el sitio del accidente trabajaron dotaciones de Bomberos, efectivos de la Comisaría 12 y personal de la Policía Científica y Vial de la Zona Este. Durante varias horas, el tránsito debió ser desviado hacia la lateral norte de la ruta para permitir las labores de extracción y los peritajes de rigor.

La Justicia continúa investigando la mecánica del despiste, teniendo como factores determinantes el estado de la calzada resbaladiza producto de las precipitaciones y la velocidad a la que se desplazaba el rodado.