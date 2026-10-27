Una tragedia impensada provocó un dolor muy grande en la ciudad de Quilmes. Un bebé de apenas 12 días de vida murió luego de que una palta se desprendiera de un árbol y le impactara de lleno en la cabeza.
Tragedia y profundo dolor: un bebé de apenas 12 días murió luego de caerle una palta en la cabeza
La tragedia sucedió cuando la mamá del bebé se encontraba esperando a otro hijo en la puerta de un jardín de infantes
El terrible accidente ocurrió en la vía pública, a la salida de un jardín de infantes, mientras su madre aguardaba para retirar a su otro hijo.
El episodio causó un profundo impacto entre los padres y directivos del establecimiento educativo y reavivó de inmediato el reclamo vecinal por el estado y la falta de poda del arbolado urbano en la zona.
Tragedia fatal en la puerta de la escuela
La tragedia tuvo lugar en las inmediaciones del jardín al que asiste el hermano mayor de la víctima en Quilmes.
La mujer aguardaba la salida del turno con el recién nacido en brazos cuando, de manera repentina y desde una altura considerable, la palta se desprendió de una de las ramas e impactó directamente sobre el bebé.
Pese a los intentos por auxiliarlo de urgencia y brindarle atención médica, las lesiones ocasionadas en la zona craneal resultaron irreversibles debido a la fragilidad propia de un recién nacido.
Conmoción por la tragedia e intervención judicial
Tras conocerse el accidente, la conmoción se extendió a todo el barrio. Vecinos del lugar aseguraron que ya existían advertencias y solicitudes previas para que se intervinieran los árboles de gran porte de la cuadra ante el peligro latente de caída de ramas.
Asimismo, testigos señalaron que, con posterioridad al hecho, cuadrillas municipales se hicieron presentes en el lugar para realizar tareas de corte y despeje de ramas.
La tragedia quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N° 9 del Departamento Judicial de Quilmes, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
En pocas palabras
- Tragedia en Quilmes: Bebé de 12 días murió tras recibir un golpe de una palta.
- Circunstancias del accidente: El hecho ocurrió en la vía pública frente a un jardín de infantes.
- Investigación en curso: La UFI N°9 interviene para esclarecer las circunstancias del fatal suceso.