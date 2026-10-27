Tragedia y profundo dolor: un bebé de apenas 12 días murió luego de caerle una palta en la cabeza

Tragedia fatal en la puerta de la escuela

La tragedia tuvo lugar en las inmediaciones del jardín al que asiste el hermano mayor de la víctima en Quilmes.

La mujer aguardaba la salida del turno con el recién nacido en brazos cuando, de manera repentina y desde una altura considerable, la palta se desprendió de una de las ramas e impactó directamente sobre el bebé.

Pese a los intentos por auxiliarlo de urgencia y brindarle atención médica, las lesiones ocasionadas en la zona craneal resultaron irreversibles debido a la fragilidad propia de un recién nacido.

Conmoción por la tragedia e intervención judicial

Tras conocerse el accidente, la conmoción se extendió a todo el barrio. Vecinos del lugar aseguraron que ya existían advertencias y solicitudes previas para que se intervinieran los árboles de gran porte de la cuadra ante el peligro latente de caída de ramas.

Asimismo, testigos señalaron que, con posterioridad al hecho, cuadrillas municipales se hicieron presentes en el lugar para realizar tareas de corte y despeje de ramas.

La tragedia quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N° 9 del Departamento Judicial de Quilmes, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.