Denunció que su hermano quien se aprovechó de su discapacidad para quedarse con una vivienda heredada

Tras analizar las pruebas y los testimonios, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de Tandil anuló la cesión de derechos hereditarios, al considerar que el demandado había obtenido una ventaja patrimonial injustificada.

El conflicto comenzó con la sucesión de los padres, que incluía propiedades y una camioneta Toyota Hilux.

El 16 de enero de 2020, uno de los hermanos firmó ante escribano una cesión de los derechos sobre una casa a favor del otro y, en el documento, se dejó constancia de que había recibido $1.100.000 antes de la firma.

Sin embargo, años después inició una demanda para anular la operación. Aseguró que no había cobrado el dinero y que, debido a su discapacidad intelectual y sus problemas de salud, no había podido comprender adecuadamente las consecuencias de lo que estaba firmando.

También sostuvo que, después de la operación, su hermano lo había sacado de la vivienda familiar y que terminó viviendo en otra propiedad, en condiciones precarias.

El demandado negó esas acusaciones. Afirmó que ambos habían acordado distribuir los bienes de la herencia y que su hermano había recibido otra casa, el dinero de la venta de una camioneta y la suma consignada en la escritura.

Durante el juicio se incorporaron documentos médicos, una evaluación psicopedagógica y declaraciones de personas que conocían a la familia.

Una sentencia dictada en febrero de 2023 había establecido que el demandante tenía capacidad jurídica restringida para realizar actos patrimoniales y necesitaba un sistema de apoyo para esas decisiones.

La pericia señaló que el hombre tenía limitaciones para comprender situaciones complejas, anticipar consecuencias y tomar decisiones patrimoniales sin asistencia.

Varios testigos también describieron la dependencia que había tenido de su padre y las dificultades que enfrentó después de su muerte.

Para el juez Sebastián Manuel Sarde, estos elementos demostraron que el demandado conocía la situación de vulnerabilidad de su hermano y se había aprovechado de ella para obtener los derechos sobre la propiedad.