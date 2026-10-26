Un hombre denunció que su hermano se había aprovechado de su discapacidad intelectual para obtener los derechos sobre una vivienda heredada de su padre. La operación había sido firmada ante un escribano en 2020.
Denunció que su hermano quien se aprovechó de su discapacidad para quedarse con una vivienda heredada
Un hombre con discapacidad intelectual demandó a su hermano después de haber firmado una escritura que le cedía los derechos sobre una propiedad
Un conflicto por una herencia familiar terminó con una sentencia judicial en Tandil, provincia de Buenos Aires. Un hombre con discapacidad intelectual demandó a su hermano después de haber firmado una escritura que le cedía los derechos sobre una propiedad que pertenecía a su padre fallecido.
La operación se había realizado en enero de 2020 por $1.100.000, pero el demandante aseguró que nunca había recibido ese dinero y que su hermano se había aprovechado de sus dificultades para comprender el acuerdo.
Tras analizar las pruebas y los testimonios, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de Tandil anuló la cesión de derechos hereditarios, al considerar que el demandado había obtenido una ventaja patrimonial injustificada.
El conflicto comenzó con la sucesión de los padres, que incluía propiedades y una camioneta Toyota Hilux.
El 16 de enero de 2020, uno de los hermanos firmó ante escribano una cesión de los derechos sobre una casa a favor del otro y, en el documento, se dejó constancia de que había recibido $1.100.000 antes de la firma.
Sin embargo, años después inició una demanda para anular la operación. Aseguró que no había cobrado el dinero y que, debido a su discapacidad intelectual y sus problemas de salud, no había podido comprender adecuadamente las consecuencias de lo que estaba firmando.
También sostuvo que, después de la operación, su hermano lo había sacado de la vivienda familiar y que terminó viviendo en otra propiedad, en condiciones precarias.
El demandado negó esas acusaciones. Afirmó que ambos habían acordado distribuir los bienes de la herencia y que su hermano había recibido otra casa, el dinero de la venta de una camioneta y la suma consignada en la escritura.
Durante el juicio se incorporaron documentos médicos, una evaluación psicopedagógica y declaraciones de personas que conocían a la familia.
Una sentencia dictada en febrero de 2023 había establecido que el demandante tenía capacidad jurídica restringida para realizar actos patrimoniales y necesitaba un sistema de apoyo para esas decisiones.
La pericia señaló que el hombre tenía limitaciones para comprender situaciones complejas, anticipar consecuencias y tomar decisiones patrimoniales sin asistencia.
Varios testigos también describieron la dependencia que había tenido de su padre y las dificultades que enfrentó después de su muerte.
Para el juez Sebastián Manuel Sarde, estos elementos demostraron que el demandado conocía la situación de vulnerabilidad de su hermano y se había aprovechado de ella para obtener los derechos sobre la propiedad.
En pocas palabras
- Hombre con discapacidad: demandó a su hermano por aprovecharse de su condición para quedarse con una vivienda.
- Cesión de derechos: un hombre firmó una escritura por $1.100.000 cediendo derechos sobre una propiedad heredada, pero asegura no haber recibido el dinero.
- Fallo judicial: el Juzgado Civil y Comercial de Tandil anuló la cesión de derechos hereditarios por considerar que hubo una ventaja patrimonial injustificada.