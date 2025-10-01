howard marshall herencia La sucesión por la herencia se transformó en una pesadilla legal.

La disputa legal por la herencia

En 1994, tras 3 años de relación, Anna Nicole (26) y Howard Marshall (89) se casaron. Pero el matrimonio fue efímero. Apenas 14 meses después, el hombre falleció, dejando tras de sí una herencia colosal y el escenario para una de las disputas legales más notorias de Estados Unidos.

El testamento de Howard Marshall, para sorpresa de muchos, no incluía a Anna Nicole. Todos sus bienes fueron destinados a su hijo, Pierce Marshall. Este hecho desató una batalla sucesoria por la herencia que se prolongaría por más de 2 décadas.

Anna Nicole afirmó que su relación con el magnate había sido genuina y que le había prometido verbalmente la mitad de su fortuna, una afirmación que nunca pudo respaldar con pruebas documentales. Por su parte, el hijo del hombre la acusó de ser una cazafortunas.

howard marshall herencia 3 La herencia de Howard Marshall era de 1.500 millones de dólares.

La disputa legal comenzó en Texas, donde los tribunales respaldaron el testamento de Howard Marshall, declarando que Anna Nicole no tenía derecho a la herencia. Sin embargo, ella no se dio por vencida. Llevó el caso a tribunales federales, alegando que el testamento no reflejaba las verdaderas intenciones de su esposo.

El caso escaló hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, no una, sino dos veces, en 2006 y 2011. Para entonces, la tragedia había marcado a los principales involucrados. Pierce Marshall falleció en 2006 y Anna Nicole en 2007, tras una sobredosis. A pesar de sus muertes, la batalla continuó impulsada por los herederos de ambas partes.

Tras más de 20 años de litigios, el desenlace llegó con una serie de fallos que validaron el testamento original de Howard Marshall. Los tribunales concluyeron que no había pruebas suficientes de intenciones claras del hombre para beneficiar con la herencia a Anna Nicole.