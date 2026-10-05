Un estremecedor episodio de violencia y justicia por mano propia sacudió a la localidad de Villa Centenario, en el partido de Lomas de Zamora. Un hombre de 34 años, identificado como Fabián Norberto Sosa, fue asesinado a puñaladas por el hermano de una adolescente de 14 años, luego de que la familia encontrara a la menor dentro de la vivienda del sujeto y esta denunciara haber sido víctima de abuso sexual.
Una adolescente denunció que un vecino abusó de ella y su hermano lo mató a puñaladas
La Justicia confirmó que el agresor fallecido poseía antecedentes por delitos sexuales y estuvo encarcelado. El joven de 18 años quedó detenido por homicidio
Posteriormente, las actuaciones judiciales revelaron un dato clave sobre el hombre fallecido: contaba con antecedentes penales condenatorios por delitos sexuales dictados en 2012 y había purgado condena en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela.
La búsqueda de la menor y el letal enfrentamiento en Villa Centenario
El trágico suceso se desencadenó durante la jornada del viernes 2 de octubre. La familia de la menor había comenzado su búsqueda desesperada luego de que la adolescente se retirara sin avisar del domicilio de su abuela, donde residía temporalmente.
La reconstrucción policial y judicial permitió precisar la secuencia de los hechos:
- El hallazgo: Tras un llamado de alerta a la línea de emergencias 911, los familiares acudieron a una propiedad lindera ubicada en las inmediaciones de las calles Martell y Miatello, encontrando a la chica acostada sobre una cama dentro de la finca de Sosa.
- El ataque armado: Al tomar conocimiento de lo sucedido, el hermano de la menor, un joven de 18 años, confrontó al vecino. Durante el altercado, le propinó múltiples heridas punzocortantes en el abdomen y el muslo izquierdo.
- Fallecimiento en el hospital: El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Allende, donde ingresó en estado crítico y falleció horas después tras sufrir una severa descompensación hemodinámica.
Furia vecinal, incendio de la vivienda y detención del acusado
El hallazgo de la menor desató una profunda indignación entre los habitantes del barrio. Tras la agresión armada contra Sosa, un grupo de vecinos arremetió contra la propiedad del acusado y le prendió fuego a la vivienda, requiriendo la intervención de las fuerzas policiales y bomberos para preservar la zona e iniciar los peritajes.
En tanto, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora procedieron a la detención del hermano de la menor, sindicado por los testimonios recabados como el autor material del ataque mortal.
Dos fiscalías investigan el homicidio y la denuncia por abuso sexual
El caso derivó en la apertura de dos expedientes judiciales paralelos para determinar las responsabilidades penales de cada tramo del episodio:
- Causa por Homicidio: Se encuentra radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 19 de Lomas de Zamora, que evalúa la situación procesal del joven de 18 años imputado por el crimen de Sosa.
- Causa por Delito Sexual: Tramita en la UFI N° 9 del mismo departamento judicial, abocada a recepcionar la declaración de la menor y reconstruir el presunto abuso consumado dentro de la vivienda del vecino.
En pocas palabras
- Vecino asesinado: Un hombre de 34 años murió tras ser apuñalado por el hermano de una adolescente.
- Antecedentes del agresor: El fallecido tenía condenas previas por delitos sexuales y había estado preso.
- Detención y causas: El joven de 18 años fue detenido y dos fiscalías investigan el caso.