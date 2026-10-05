Una adolescente denunció que un vecino abusó de ella y su hermano lo mató a puñaladas

La reconstrucción policial y judicial permitió precisar la secuencia de los hechos:

El hallazgo: Tras un llamado de alerta a la línea de emergencias 911, los familiares acudieron a una propiedad lindera ubicada en las inmediaciones de las calles Martell y Miatello, encontrando a la chica acostada sobre una cama dentro de la finca de Sosa.

Tras un llamado de alerta a la línea de emergencias 911, los familiares acudieron a una propiedad lindera ubicada en las inmediaciones de las calles Martell y Miatello, encontrando a la chica acostada sobre una cama dentro de la finca de Sosa. El ataque armado: Al tomar conocimiento de lo sucedido, el hermano de la menor, un joven de 18 años, confrontó al vecino. Durante el altercado, le propinó múltiples heridas punzocortantes en el abdomen y el muslo izquierdo .

Al tomar conocimiento de lo sucedido, el hermano de la menor, un joven de 18 años, confrontó al vecino. Durante el altercado, le propinó múltiples . Fallecimiento en el hospital: El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Allende, donde ingresó en estado crítico y falleció horas después tras sufrir una severa descompensación hemodinámica.

Furia vecinal, incendio de la vivienda y detención del acusado

El hallazgo de la menor desató una profunda indignación entre los habitantes del barrio. Tras la agresión armada contra Sosa, un grupo de vecinos arremetió contra la propiedad del acusado y le prendió fuego a la vivienda, requiriendo la intervención de las fuerzas policiales y bomberos para preservar la zona e iniciar los peritajes.

En tanto, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora procedieron a la detención del hermano de la menor, sindicado por los testimonios recabados como el autor material del ataque mortal.

Dos fiscalías investigan el homicidio y la denuncia por abuso sexual

El caso derivó en la apertura de dos expedientes judiciales paralelos para determinar las responsabilidades penales de cada tramo del episodio: