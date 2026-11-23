Según el testimonio de Pablo, padre del joven agredido, el atacante se acercó sin mediar palabra y le propinó un primer impacto que lo dejó inconsciente, para luego continuar golpeándolo mientras ya se encontraba tendido en el suelo.

El trasfondo del episodio, según la reconstrucción familiar, estaría vinculado a la relación sentimental que el joven mantiene con la exnovia del agresor.

Pablo sostuvo que el atacante, un adolescente de 17 años que practica rugby, no actuó solo ni de manera impulsiva. En su relato, aseguró que el joven pasó previamente en automóvil por el lugar, advirtió la presencia de la víctima y regresó acompañado por otros dos adolescentes que habrían permanecido cerca para impedir cualquier reacción defensiva.

Las imágenes registradas en video muestran la secuencia de la emboscada y respaldan la hipótesis de premeditación que plantea la familia.

De acuerdo con lo detallado por el padre, el primer golpe bastó para provocar el desmayo de su hijo y posteriormente recibió cinco trompadas más dirigidas a la cabeza, con impactos en la sien y en la nuca.

Cómo sigue la evolución de su salud

La víctima no conserva recuerdos de lo sucedido tras ese primer impacto. Luego de la agresión, debió realizarse una tomografía computada debido a la pérdida de conocimiento y permanece en su domicilio bajo reposo, con hematomas, inflamación y mareos, a la espera de nuevos controles médicos tras superar las primeras 24 horas críticas.

A la preocupación por su evolución clínica se suma el cuestionamiento familiar por la falta de intervención inmediata sobre el agresor, quien se retiró del lugar junto a sus acompañantes sin ser demorado.

Recién al día siguiente, familiares del adolescente se comunicaron para pedir disculpas. Pablo advirtió además que existirían antecedentes previos de episodios violentos protagonizados por el mismo joven, confirmó que radicará la denuncia formal y vinculó el hecho con el crimen de Fernando Báez Sosa.