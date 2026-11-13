Una escena de celos derivó en una brutal agresión física dentro de un local gastronómico de la ciudad de Córdoba. Un profesor de rugby fue detenido tras ser acusado de propinarle más de diez trompadas y varias patadas en el rostro a otro cliente, a quien señaló de haber mirado a su pareja.
"¿Está bien así o querés que siga?": un profesor de rugby lo acusó de mirar a su pareja y le pegó más de diez trompadas
La víctima, un médico del Servicio Penitenciario, sufrió una fractura cerca del ojo izquierdo tras ser arrinconada y pateada en el piso
El violento episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre alrededor de las 21 en una pizzería del barrio Docta y quedó registrado en su totalidad por las cámaras de seguridad del comercio.
La víctima, identificada como Mauro, se desempeña como médico del Servicio Penitenciario de Córdoba en la cárcel de Bouwer. Como consecuencia de los golpes, sufrió una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento, por lo que debió recibir atención hospitalaria.
“Degenerado, pedí disculpas”: la secuencia de la golpiza
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el médico se encontraba sentado a una mesa cuando el agresor —identificado por las iniciales M.R.D. y vinculado al Club Universitario de Córdoba— ingresó al salón acompañado por una mujer.
Sin mediar mayores explicaciones, el hombre se acercó a increpar al cliente al considerar que había observado de forma indebida a su pareja. “¿Qué mirás?”, le lanzó en un tono hostil antes de insultarlo llamándolo “degenerado”.
Lejos de calmarse, la situación escaló minutos después. Las filmaciones internas muestran que, tras pagar su pedido en el mostrador, el atacante regresó directamente hacia la mesa de Mauro y comenzó a golpearlo sin darle margen de defensa:
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Más de diez golpes de puño: El agresor le aplicó una seguidilla de trompadas directas al rostro mientras lo hacía retroceder.
Ataque en el piso: La golpiza continuó hasta arrinconar a la víctima en el sector del depósito del local, donde cayó al suelo y recibió más golpes en la cara y patadas.
Amenazas verbales: Durante la agresión, el atacante le gritó: “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”, mientras el médico atinaba a responder entre los impactos: “No hice nada”.
Ante la intervención de los empleados y de otros comensales que presenciaron la escena, el hombre salió del comercio y escapó a bordo de una camioneta Ford Ranger.
Detención judicial y el repudio del Club Universitario
Tras radicarse la denuncia penal, efectivos de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles analizaron los domos públicos y las cámaras privadas de la zona, logrando identificar la patente del vehículo utilizado en la huida y recolectar testimonios clave.
Con esas pruebas, la Policía concretó la detención del sospechoso el miércoles 11 de noviembre, quedando a disposición de la Fiscalía de Unidad Territorial 22, a cargo de Paula Bruera:
- Situación procesal: El acusado fue imputado inicialmente por los delitos de lesiones leves y amenazas, aunque la fiscalía aguarda los informes médicos definitivos para evaluar un eventual agravamiento de la calificación legal a raíz de la fractura facial.
- Postura institucional: Por su parte, la Subcomisión de Rugby del Club Universitario de Córdoba difundió un comunicado manifestando su “profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física”.
- Posibles sanciones: La entidad remarcó: “Repudiamos toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia que promovemos”, y adelantó que analizará “con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan”.
En pocas palabras
- Agresión por celos: Profesor de rugby golpeó a un médico en Córdoba, causándole fractura facial.
- Detalles del ataque: La víctima recibió más de diez trompadas y patadas en el suelo tras ser acusada de mirar a la pareja del agresor.
- Consecuencias legales: El agresor fue detenido e imputado por lesiones leves y amenazas, a la espera de informes médicos.