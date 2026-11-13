"¿Está bien así o querés que siga?": un profesor de rugby lo acusó de mirar a su pareja y le pegó más de diez trompadas

“Degenerado, pedí disculpas”: la secuencia de la golpiza

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el médico se encontraba sentado a una mesa cuando el agresor —identificado por las iniciales M.R.D. y vinculado al Club Universitario de Córdoba— ingresó al salón acompañado por una mujer.

Sin mediar mayores explicaciones, el hombre se acercó a increpar al cliente al considerar que había observado de forma indebida a su pareja. “¿Qué mirás?”, le lanzó en un tono hostil antes de insultarlo llamándolo “degenerado”.

Lejos de calmarse, la situación escaló minutos después. Las filmaciones internas muestran que, tras pagar su pedido en el mostrador, el atacante regresó directamente hacia la mesa de Mauro y comenzó a golpearlo sin darle margen de defensa:

Más de diez golpes de puño: El agresor le aplicó una seguidilla de trompadas directas al rostro mientras lo hacía retroceder.

Ataque en el piso: La golpiza continuó hasta arrinconar a la víctima en el sector del depósito del local, donde cayó al suelo y recibió más golpes en la cara y patadas.

Amenazas verbales: Durante la agresión, el atacante le gritó: “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”, mientras el médico atinaba a responder entre los impactos: “No hice nada”.

Ante la intervención de los empleados y de otros comensales que presenciaron la escena, el hombre salió del comercio y escapó a bordo de una camioneta Ford Ranger.

Detención judicial y el repudio del Club Universitario

Tras radicarse la denuncia penal, efectivos de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles analizaron los domos públicos y las cámaras privadas de la zona, logrando identificar la patente del vehículo utilizado en la huida y recolectar testimonios clave.

Con esas pruebas, la Policía concretó la detención del sospechoso el miércoles 11 de noviembre, quedando a disposición de la Fiscalía de Unidad Territorial 22, a cargo de Paula Bruera: