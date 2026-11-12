Un adolescente de 14 años resultó con importantes heridas este jueves por la tarde tras ser atropellado por un auto en Maipú. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y luego lo trasladó al hospital Notti.
Un adolescente de 14 años fue atropellado en Maipú y quedó internado en el hospital Notti
El conductor de un Volkswagen Vento embistió al chico que cruzaba la calzada. El diagnóstico inicial indicó una posible perforación pulmonar
El accidente ocurrió alrededor de las 17.15, en la intersección de las calles Sargento Cabral y Padre Vázquez. Según la información policial, un automóvil Volkswagen Vento conducido por un hombre de 36 años circulaba por Padre Vázquez hacia el norte cuando embistió al adolescente, que cruzaba la calle.
Tras el impacto, personal médico del SEC llegó al lugar y asistió al menor de edad. El diagnóstico inicial indicó politraumatismos varios y una posible perforación pulmonar, por lo que dispusieron su traslado al hospital Notti para una atención de mayor complejidad.
En tanto, personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia al conductor del vehículo, que arrojó resultado negativo. En el caso intervino la Oficina Fiscal de Maipú, que dispuso las actuaciones correspondientes.
En pocas palabras
- Adolescente atropellado: un joven de 14 años fue impactado por un auto en Maipú y derivado al Hospital Notti.
- Detalles del siniestro: ocurrió en la intersección de Sargento Cabral y Padre Vázquez, con el conductor de 36 años ileso.
- Estado de salud: el menor sufrió politraumatismos y posible perforación pulmonar, requiriendo atención especializada.