Un adolescente de 14 años fue atropellado en Maipú y quedó internado en el hospital Notti

El accidente ocurrió alrededor de las 17.15, en la intersección de las calles Sargento Cabral y Padre Vázquez. Según la información policial, un automóvil Volkswagen Vento conducido por un hombre de 36 años circulaba por Padre Vázquez hacia el norte cuando embistió al adolescente, que cruzaba la calle.



Personal del SEC atendió al adolescente atropellado en Maipú y lo derivó al Notti.

Tras el impacto, personal médico del SEC llegó al lugar y asistió al menor de edad. El diagnóstico inicial indicó politraumatismos varios y una posible perforación pulmonar, por lo que dispusieron su traslado al hospital Notti para una atención de mayor complejidad.