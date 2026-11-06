La tragedia y muerte de una adolescente de 13 años que desconcierta a los investigadores

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la comarca, con intervención del fiscal jefe Gastón Liotard. Por disposición de las autoridades judiciales, el caso se mantiene bajo estricto hermetismo a la espera de peritajes técnicos concluyentes.

Tragedia en Neuquén: la autopsia, la clave para determinar qué pasó

Una vez concluidas las tareas forenses en la vivienda, el cuerpo de la joven fue trasladado hacia la morgue judicial de la ciudad de Neuquén. Allí se ordenó la realización de la autopsia correspondiente, cuyos resultados preliminares resultarán fundamentales para determinar fehacientemente la mecánica y la causa de la muerte.

Hasta el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y continúan reuniendo testimonios del entorno familiar y vecinal para reconstruir las últimas horas de la adolescente.

Duelo institucional y suspensión de clases por la muerte de la adolescente

La tragedia caló hondo en la comunidad educativa del CPEM N° 58, institución de Plaza Huincul donde la joven cursaba el primer año del nivel secundario.

A través de un comunicado oficial dirigido a las familias y a los estudiantes, el equipo directivo del colegio manifestó el pesar por la muerte de la adolescente y resolvió suspender las actividades escolares en ambos turnos en señal de duelo institucional, acompañando a familiares, docentes y compañeros en este doloroso momento.