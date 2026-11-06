Una profunda tristeza y conmoción atraviesa la ciudad petrolera de Plaza Huincul, en Neuquén, luego de confirmarse el hallazgo sin vida de una adolescente de 13 años en el interior de su casa. La tragedia se conoció durante este jueves en un domicilio ubicado sobre la calle Michay, entre Copahue y Chos Malal.
La tragedia y muerte de una adolescente de 13 años que desconcierta a los investigadores
El cuerpo de la adolescente hallada sin vida será sometido a autopsia, mientras los investigadores buscan reconstruir sus últimas horas de la tragedia
Tras un llamado de alerta a las líneas de emergencia, personal policial y médico se trasladó con urgencia al lugar de la tragedia, donde los médicos que se hicieron presente solo pudieron constatar la muerte de la adolescente.
La Policía de Neuquén y peritos criminalísticos trabajaron en la escena para recolectar elementos de interés e iniciar las primeras pericias de rigor.
La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la comarca, con intervención del fiscal jefe Gastón Liotard. Por disposición de las autoridades judiciales, el caso se mantiene bajo estricto hermetismo a la espera de peritajes técnicos concluyentes.
Tragedia en Neuquén: la autopsia, la clave para determinar qué pasó
Una vez concluidas las tareas forenses en la vivienda, el cuerpo de la joven fue trasladado hacia la morgue judicial de la ciudad de Neuquén. Allí se ordenó la realización de la autopsia correspondiente, cuyos resultados preliminares resultarán fundamentales para determinar fehacientemente la mecánica y la causa de la muerte.
Hasta el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y continúan reuniendo testimonios del entorno familiar y vecinal para reconstruir las últimas horas de la adolescente.
Duelo institucional y suspensión de clases por la muerte de la adolescente
La tragedia caló hondo en la comunidad educativa del CPEM N° 58, institución de Plaza Huincul donde la joven cursaba el primer año del nivel secundario.
A través de un comunicado oficial dirigido a las familias y a los estudiantes, el equipo directivo del colegio manifestó el pesar por la muerte de la adolescente y resolvió suspender las actividades escolares en ambos turnos en señal de duelo institucional, acompañando a familiares, docentes y compañeros en este doloroso momento.
En pocas palabras
- Tragedia en Plaza Huincul: Hallaron sin vida a una adolescente de 13 años en su vivienda de Neuquén.
- Investigación en curso: El cuerpo será sometido a autopsia para determinar la causa de muerte y reconstruir sus últimas horas.
- Duelo institucional: El CPEM N° 58, donde la joven cursaba, suspendió clases en señal de respeto y acompañamiento.