Un hombre de 27 años roció con alcohol y le prendió fuego a su pareja: tiene casi el 40% del cuerpo quemado

En medio de la disputa, el imputado tomó una botella de alcohol, la arrojó sobre el cuerpo de la víctima y la encendió. Desesperada por las llamas, la mujer logró extinguir el fuego abriendo la ducha del baño, una acción que evitó un desenlace aún más trágico, aunque no pudo impedir que sufriera quemaduras de gravedad en aproximadamente el cuarenta por ciento de su superficie corporal, afectando principalmente su rostro, cuello, pecho, espalda y extremidades superiores.

Los gritos de auxilio alertaron de inmediato a los vecinos del sector, quienes acudieron en su rescate, la sacaron de la propiedad y dieron aviso urgente a las fuerzas de seguridad.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita; sin embargo, debido a la complejidad de las heridas y al peligro inminente para su vida, los facultativos decidieron su derivación hacia un centro de salud de mayor complejidad ubicado en la ciudad de Córdoba capital, donde permanece alojada en el área de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado.

Por su parte, el personal policial se constituyó en el domicilio del hecho tras recibir el alerta y procedió a la aprehensión del sospechoso, quien también presentaba algunas quemaduras leves como producto de la acción violenta y debió recibir asistencia médica antes de ser trasladado al Establecimiento Penitenciario de Villa María.

Paralelamente, el juez de Paz de la localidad firmó una orden de allanamiento para recolectar pruebas clave. En el operativo trabajaron efectivos de la Policía Judicial y peritos de Bomberos, quienes lograron secuestrar una botella de alcohol, prendas de vestir incineradas, encendedores y el teléfono celular de la víctima, elementos que ya forman parte de la investigación judicial para esclarecer el caso.