Un chico de 17 años roció a su novia con alcohol, la prendió fuego y terminó preso por intento de femicidio

La policía de Tucumán detuvo al chico y lo trasladó a un instituto de menores. Imagen ilustrativa.

Tras el ataque, la joven fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Si bien recibió el alta médica horas más tarde, las secuelas en su cuadro obligaron a ordenar una nueva internación este martes para monitorear su evolución.

Avanza la causa por violencia de género en Tucumán tras la detención del adolescente

En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia correspondiente para definir la situación procesal del imputado. Durante la jornada, la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II del Ministerio Público Fiscal, representada por la auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa, requirió un lapso de tres meses de prisión preventiva en el Instituto Cura Brochero. Sin embargo, el juez de la causa determinó que la medida cautelar se extienda, en principio, por un plazo de 30 días.

Para sustentar la acusación, la fiscalía remarcó la gravedad del mecanismo utilizado y la localización de las lesiones. “Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”, sostuvo Pedrosa.

El joven de 17 años enfrenta formalmente la imputación por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras las autoridades avanzan con las medidas de prueba correspondientes.