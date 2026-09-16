Un grave episodio de violencia de género conmociona a la provincia de Tucumán. Un adolescente de 17 años permanece alojado en un instituto de menores tras ser acusado de intento de femicidio de su pareja de 24 años, a quien roció con alcohol y prendió fuego en medio de una discusión. La víctima debió ser reingresada al hospital debido a complicaciones en las heridas del rostro y el torso.
Un chico de 17 años roció a su novia con alcohol, la prendió fuego y terminó preso por intento de femicidio
El gravísimo hecho de violencia de género conmocionó a toda una provincia. Al adolescente, que casi comete femicidio, lo llevaron a un instituto de menores
El hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre por la mañana en una vivienda del barrio La Cerámica, en la localidad de Lastenia. En el inmueble donde ambos convivían se desató un altercado motivado por celos, durante el cual el menor amenazó con quemarle la ropa a la joven.
Ante la escalada de la agresión, la víctima le pidió que continuara con su vida y diera por terminada la relación. Sin embargo, en ese instante, el acusado le arrojó alcohol en la cara y la prendió fuego, causándole graves quemaduras desde el mentón hasta el pecho.
Tras el ataque, la joven fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Si bien recibió el alta médica horas más tarde, las secuelas en su cuadro obligaron a ordenar una nueva internación este martes para monitorear su evolución.
Avanza la causa por violencia de género en Tucumán tras la detención del adolescente
En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia correspondiente para definir la situación procesal del imputado. Durante la jornada, la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II del Ministerio Público Fiscal, representada por la auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa, requirió un lapso de tres meses de prisión preventiva en el Instituto Cura Brochero. Sin embargo, el juez de la causa determinó que la medida cautelar se extienda, en principio, por un plazo de 30 días.
Para sustentar la acusación, la fiscalía remarcó la gravedad del mecanismo utilizado y la localización de las lesiones. “Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”, sostuvo Pedrosa.
El joven de 17 años enfrenta formalmente la imputación por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras las autoridades avanzan con las medidas de prueba correspondientes.
En pocas palabras
- Adolescente preso: un joven de 17 años fue alojado en un instituto de menores por intento de femicidio.
- Ataque con fuego: roció a su pareja de 24 años con alcohol y la prendió fuego durante una discusión.
- Víctima internada: la joven sufrió graves quemaduras en rostro y torso, y debió ser reingresada al hospital.