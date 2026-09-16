La dueña del merendero donde comía Leonel Ortiz: "Era dulce y por unos malparidos ya no lo tenemos"

Angélica Calderón solía tener trato diario con Leonel Ortiz.

El merendero donde iba Leonel Ortiz

El merendero Manos Solidarias asiste a cerca de 30 niños a quienes les da de comer 3 veces por semana. "No lo hacemos todos los días porque no nos alcanza. Hace casi 9 años que estamos en la lista de espera del banco de alimentos", precisó la dueña del lugar en Las Heras.

"Vamos a ver si tras esta desgracia del crimen nos ponen los reflectores que nos robaron de la canchita de fútbol. Hace 3 años que estoy pidiendo los cables y no hay respuesta, todo el mundo se lava las manos", explicó Angélica.

También anticipó que el próximo 25 de septiembre, cuando Leonel Ortiz cumpliría 8 años, realizarán una actividad recreativa en la cancha para recordarlo, dado que "el amaba jugar al fútbol".

Para colaborar con el merendero Manos Solidarias se puede realizar al alias manos.solidarias.mp a nombre de Angélica Calderón.

El único detenido por el crimen de Leonel Ortiz.

El crimen en Las Heras

El lunes fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte. Una bronca barrial llevó a que intentaron prender fuego una casa de la familia Ortiz. Horas después, cerca de las 21.30, un grupo de sujetos llegó en un auto rojo y comenzó a efectuar disparos contra la propiedad. Leonel Ortiz, quien en pocos días cumplía 8 años, no alcanzó a resguardarse y terminó herido de bala. Minutos después ingresó al hospital Carrillo donde constataron su muerte.

La principal teoría del caso sostiene que el ataque armado era contra uno de sus hermanos mayores, a quien le reprochaban un robo que habría cometido recientemente. Es decir, el crimen ocurrió por una venganza.