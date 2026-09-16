Angélica Calderón tiene un merendero en el asentamiento Junín. Por eso, tenía un trato casi diario con Leonel Ortiz hasta que fue asesinado en la noche del lunes. La mujer describió no sólo cómo era el niño de 7 años sino también la situación compleja que se vive en esa zona de Las Heras.
La dueña del merendero donde comía Leonel Ortiz: "Era dulce y por unos malparidos ya no lo tenemos"
Angélica Calderón tenía un trato diario con Leonel Ortiz, el niño de 7 años baleado en el asentamiento Junín, ya que le brindaba comida y asistencia social
En diálogo con radio Nihuil, la mujer recordó que "Leonel Ortiz era un angelito muy dulce, amable y respetuoso. Amaba el fútbol. Veníamos postergando el festejo del Día del Niño porque hacía frío y siempre venía en su bicicleta preguntando cuándo se hacía". "Ahora, por unos malparidos no lo tenemos. Hay personas que manejan el barrio pero los que lo mataron no los conozco", agregó.
Angélica Calderón detalló: "Yo vivo como en la parte VIP del barrio pero adentro es villa-villa. Quitan las casas, las prenden fuego, la gente se tiene que ir con lo puesto. Hay inseguridad, estamos a la deriva".
El merendero donde iba Leonel Ortiz
El merendero Manos Solidarias asiste a cerca de 30 niños a quienes les da de comer 3 veces por semana. "No lo hacemos todos los días porque no nos alcanza. Hace casi 9 años que estamos en la lista de espera del banco de alimentos", precisó la dueña del lugar en Las Heras.
"Vamos a ver si tras esta desgracia del crimen nos ponen los reflectores que nos robaron de la canchita de fútbol. Hace 3 años que estoy pidiendo los cables y no hay respuesta, todo el mundo se lava las manos", explicó Angélica.
También anticipó que el próximo 25 de septiembre, cuando Leonel Ortiz cumpliría 8 años, realizarán una actividad recreativa en la cancha para recordarlo, dado que "el amaba jugar al fútbol".
Para colaborar con el merendero Manos Solidarias se puede realizar al alias manos.solidarias.mp a nombre de Angélica Calderón.
El crimen en Las Heras
El lunes fue una jornada agitada en el interior del asentamiento Junín de Las Heras, ubicado en la calle detrás de Hipercerámico sobre el Acceso Norte. Una bronca barrial llevó a que intentaron prender fuego una casa de la familia Ortiz. Horas después, cerca de las 21.30, un grupo de sujetos llegó en un auto rojo y comenzó a efectuar disparos contra la propiedad. Leonel Ortiz, quien en pocos días cumplía 8 años, no alcanzó a resguardarse y terminó herido de bala. Minutos después ingresó al hospital Carrillo donde constataron su muerte.
La principal teoría del caso sostiene que el ataque armado era contra uno de sus hermanos mayores, a quien le reprochaban un robo que habría cometido recientemente. Es decir, el crimen ocurrió por una venganza.
En pocas palabras
- Crimen en Las Heras: Leonel Ortiz, niño de 7 años, fue asesinado en el asentamiento Junín por una aparente venganza.
- Testimonio clave: Angélica Calderón, dueña del merendero, describió a Leonel como un niño dulce y lamentó la pérdida por la violencia.
- Contexto social: la zona de Las Heras presenta alta inseguridad, con problemas de ocupación de viviendas y falta de servicios básicos.