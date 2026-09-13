El drama de la familia la chica asesinada en Maipú: "Mi nieta pregunta todos los días por su mamá"

La carta abierta de Marcela pide justicia por su hija y su nieta

Morena tenía 22 años, estaba estudiando enología, era mamá de una niña de casi dos años. Todos sus proyectos quedaron detenidos el día que fue asesinada.

Morena fue asesinada el 12 de septiembre de 2024. Ahora, un año después, el caso llegará a juicio por jurado y la discusión estará centrada, entre otras cuestiones, en la calificación legal del hecho.

La defensa de Facundo Omar Poblete, de 36 años, buscará que no sea condenado por femicidio, sino por homicidio simple. La diferencia no es menor: mientras el femicidio contempla la prisión perpetua, el homicidio simple tiene una pena menor.

Para Marcela, sin embargo, reducir lo ocurrido a una discusión sobre una carátula significa dejar afuera una parte fundamental de la historia.

Por eso escribió una carta abierta dirigida a la comunidad, al juez, al jurado y a la Justicia. Allí pidió que se escuchen todas las pruebas y circunstancias del caso y que Morena no sea mirada como "un número más" ni como "un expediente más".

Detrás de esa palabra está mi hija. Está su vida, está su familia, está mi nieta y está todo el dolor que nos quedó después de que nos la arrancaran Detrás de esa palabra está mi hija. Está su vida, está su familia, está mi nieta y está todo el dolor que nos quedó después de que nos la arrancaran

La nena pregunta constantemente por su mamá

Hay una parte de la historia que para Marcela resulta imposible separar del pedido de justicia y es la vida de su nieta.

La niña tenía 1 año y 9 meses cuando fue atacada y recibió una herida en el cuello que obligó a los médicos a colocarle 19 puntos. Sobrevivió, pero aquella agresión le dejó una cicatriz, que forma parte de una historia que tendrá que cargar durante toda su vida.

Hoy está por cumplir 4 años y todavía pregunta por Morena.

Marcela y su esposo, Raúl, son quienes deben responderle. Y deben hacerlo con la verdad: su mamá no puede volver porque fue asesinada.

Quiero poder mirar algún día a mi nieta a los ojos y decirle que su mamá no fue olvidada, que luchamos por ella y que la Justicia hizo lo que tenía que hacer Quiero poder mirar algún día a mi nieta a los ojos y decirle que su mamá no fue olvidada, que luchamos por ella y que la Justicia hizo lo que tenía que hacer

La abuela cuenta que el acompañamiento de su psiquiatra es fundamental para poder sostenerse y, al mismo tiempo, criar a una niña que perdió a su mamá cuando apenas comenzaba a hablar y a descubrir el mundo.

La primera vez frente a Poblete

Morena fue asesinada en el 2024 en Maipú y el imputado es Omar Facundo Poblete, quien fue hallado a unas cuadras de la casa donde ocurrió la muerte, con la ropa manchada de sangre.

El inicio del juicio tendrá para Marcela un significado especial. Será la primera vez que estará frente a frente con Poblete desde que su hija fue asesinada.

Aun así, asegura que no va al juicio en busca de venganza.

Mi hija ya no puede hablar. Por eso hoy hablo yo Mi hija ya no puede hablar. Por eso hoy hablo yo

En los últimos meses, Marcela habló con los medios, participó de marchas junto a familiares y amigas de Morena y sostuvo públicamente el pedido para que Poblete sea juzgado y condenado por femicidio.

También agradeció el acompañamiento del fiscal Parello y del abogado Sotelo, a quienes definió como quienes hoy tienen la responsabilidad de ser la voz de Morena y también de su nieta.

Hoy nos tocó a nosotros, pero podría haber sido cualquier otra familia. Podría haber sido cualquier otra mujer Hoy nos tocó a nosotros, pero podría haber sido cualquier otra familia. Podría haber sido cualquier otra mujer

Marcela dice confiar en el jurado y en la Justicia. Su pedido, insiste, no busca venganza.

Busca que cuando el 21 de septiembre los integrantes del jurado tengan que decidir qué ocurrió y qué responsabilidad tuvo Poblete, miren también a la niña que sobrevivió al ataque, a la madre que perdió a su hija y a la mujer de 22 años cuya vida terminó el 12 de septiembre de 2024.

"Por Morena. Por mi nieta. Por su vida. Por su verdad. Por justicia".