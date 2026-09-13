El drama de la familia la chica asesinada en Maipú: "Mi nieta pregunta todos los días por su mamá"

El 21 de septiembre, Marcela va a estar por primera vez frente a Facundo Omar Poblete, el hombre sindicado como asesino de su hija Morena Bissotto, de 22 años, y quien apuñaló en el cuello a su nieta Cataleia, que entonces tenía apenas 1 año y 9 meses. La defensa buscará que el acusado sea condenado por homicidio simple y no por femicidio, una calificación que evitaría la prisión perpetua.
A dos años del crimen, Marcela sostiene una pelea que para ella va mucho más allá de una palabra en un expediente. Quiere que el jurado conozca toda la historia y tenga en cuenta que aquel día de 2024 no solo murió Morena, sino que Cataleia también fue atacada y sobrevivió con una cicatriz en el cuello, donde debieron colocarle 19 puntos para salvarle la vida.
"Yo no quiero venganza. Quiero justicia", repite Marcela. Desde que perdió a su hija, encontró en su nieta la fuerza para seguir adelante, aunque reconoce que necesita el acompañamiento permanente de su psiquiatra para poder afrontar el dolor y criar a una niña que todavía pregunta por su mamá.
La carta abierta de Marcela pide justicia por su hija y su nieta
Morena fue asesinada el 12 de septiembre de 2024. Ahora, un año después, el caso llegará a juicio por jurado y la discusión estará centrada, entre otras cuestiones, en la calificación legal del hecho.
La defensa de Facundo Omar Poblete, de 36 años, buscará que no sea condenado por femicidio, sino por homicidio simple. La diferencia no es menor: mientras el femicidio contempla la prisión perpetua, el homicidio simple tiene una pena menor.
Para Marcela, sin embargo, reducir lo ocurrido a una discusión sobre una carátula significa dejar afuera una parte fundamental de la historia.
Por eso escribió una carta abierta dirigida a la comunidad, al juez, al jurado y a la Justicia. Allí pidió que se escuchen todas las pruebas y circunstancias del caso y que Morena no sea mirada como "un número más" ni como "un expediente más".
La nena pregunta constantemente por su mamá
Hay una parte de la historia que para Marcela resulta imposible separar del pedido de justicia y es la vida de su nieta.
La niña tenía 1 año y 9 meses cuando fue atacada y recibió una herida en el cuello que obligó a los médicos a colocarle 19 puntos. Sobrevivió, pero aquella agresión le dejó una cicatriz, que forma parte de una historia que tendrá que cargar durante toda su vida.
Hoy está por cumplir 4 años y todavía pregunta por Morena.
Marcela y su esposo, Raúl, son quienes deben responderle. Y deben hacerlo con la verdad: su mamá no puede volver porque fue asesinada.
La abuela cuenta que el acompañamiento de su psiquiatra es fundamental para poder sostenerse y, al mismo tiempo, criar a una niña que perdió a su mamá cuando apenas comenzaba a hablar y a descubrir el mundo.
La primera vez frente a Poblete
El inicio del juicio tendrá para Marcela un significado especial. Será la primera vez que estará frente a frente con Poblete desde que su hija fue asesinada.
Aun así, asegura que no va al juicio en busca de venganza.
En los últimos meses, Marcela habló con los medios, participó de marchas junto a familiares y amigas de Morena y sostuvo públicamente el pedido para que Poblete sea juzgado y condenado por femicidio.
También agradeció el acompañamiento del fiscal Parello y del abogado Sotelo, a quienes definió como quienes hoy tienen la responsabilidad de ser la voz de Morena y también de su nieta.
Marcela dice confiar en el jurado y en la Justicia. Su pedido, insiste, no busca venganza.
Busca que cuando el 21 de septiembre los integrantes del jurado tengan que decidir qué ocurrió y qué responsabilidad tuvo Poblete, miren también a la niña que sobrevivió al ataque, a la madre que perdió a su hija y a la mujer de 22 años cuya vida terminó el 12 de septiembre de 2024.
"Por Morena. Por mi nieta. Por su vida. Por su verdad. Por justicia".
En pocas palabras
- Juicio por femicidio: El 21 de septiembre comienza el juicio contra Facundo Omar Poblete por el asesinato de Morena Bissotto.
- Pedido de la familia: La madre de Morena busca que el crimen sea caratulado como femicidio y no como homicidio simple para evitar una pena menor.
- Testimonio conmovedor: La abuela relata el impacto en su nieta, Cataleia, quien sobrevivió al ataque y aún pregunta por su madre.