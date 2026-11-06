La tragedia que acabó con la vida de un hombre y la de su hijo de 8 años

La violencia del choque dejó a los dos vehículos destruidos sobre la banquina y la cinta asfáltica, lo que obligó a cortar el paso de los autos durante varias horas en medio de la noche.

Foto: gentileza chavesdigital.com.ar.

Tragedia en Buenos Aires: rescate, corte de ruta y atención a los heridos

Apenas entró el llamado a la línea de emergencias, se armó un operativo con varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Benito Juárez, personal de la comisaría local, ambulancias del Hospital Eva Perón y gente del área de Seguridad.

Los bomberos tuvieron que trabajar con herramientas de corte sobre la carrocería de la camioneta para poder liberar a los sobrevivientes que habían quedado atrapados entre los fierros.

En total, cuatro personas terminaron con heridas de distinta consideración: los otros tres ocupantes de la camioneta y el conductor del camión.

Todos los heridos en la tragedia fueron llevados de urgencia a la guardia del hospital de Benito Juárez. Con el correr de las horas y debido a la gravedad de los golpes, una nena que viajaba en la camioneta tuvo que ser derivada a una clínica de mayor complejidad para recibir una atención más específica.

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Qué fue lo que pasó en la tragedia: los peritajes

Por los trabajos de auxilio en el lugar del accidente, el traslado de las personas y las tareas para sacar los vehículos rotos, el tránsito sobre la Ruta 3 estuvo muy demorado y con cortes intermitentes durante la madrugada y el comienzo de la mañana.

Efectivos de la Policía Científica trabajaron en el lugar sacando fotos y tomando medidas para intentar entender cómo fue el choque y saber cuál de los dos vehículos se cruzó de carril al momento del impacto.

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La causa quedó radicada en la fiscalía de turno bajo la carátula de doble homicidio culposo y lesiones culposas.