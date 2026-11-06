Una dolorosa tragedia enluta por estas horas a la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires, tras confirmarse la muerte de un hombre y la de su hijo de 8 años en un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 3.
La tragedia que acabó con la vida de un hombre y la de su hijo de 8 años
Un hombre y su hijo de 8 años fallecieron en una tragedia desatada tras el violento impacto entre una camioneta y un camión
El brutal accidente ocurrió cerca de la 1 de la mañana a la altura del kilómetro 429, en jurisdicción del partido bonaerense de Benito Juárez.
En la camioneta viajaban cinco personas de la misma familia que vivían en Gonzales Chaves, mientras que en el camión de la empresa de logística Andreani iba solamente el chofer, oriundo de Tandil. Por la fuerza del golpe, el conductor de la camioneta y el menor de edad murieron en el acto.
La violencia del choque dejó a los dos vehículos destruidos sobre la banquina y la cinta asfáltica, lo que obligó a cortar el paso de los autos durante varias horas en medio de la noche.
Tragedia en Buenos Aires: rescate, corte de ruta y atención a los heridos
Apenas entró el llamado a la línea de emergencias, se armó un operativo con varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Benito Juárez, personal de la comisaría local, ambulancias del Hospital Eva Perón y gente del área de Seguridad.
Los bomberos tuvieron que trabajar con herramientas de corte sobre la carrocería de la camioneta para poder liberar a los sobrevivientes que habían quedado atrapados entre los fierros.
En total, cuatro personas terminaron con heridas de distinta consideración: los otros tres ocupantes de la camioneta y el conductor del camión.
Todos los heridos en la tragedia fueron llevados de urgencia a la guardia del hospital de Benito Juárez. Con el correr de las horas y debido a la gravedad de los golpes, una nena que viajaba en la camioneta tuvo que ser derivada a una clínica de mayor complejidad para recibir una atención más específica.
Qué fue lo que pasó en la tragedia: los peritajes
Por los trabajos de auxilio en el lugar del accidente, el traslado de las personas y las tareas para sacar los vehículos rotos, el tránsito sobre la Ruta 3 estuvo muy demorado y con cortes intermitentes durante la madrugada y el comienzo de la mañana.
Efectivos de la Policía Científica trabajaron en el lugar sacando fotos y tomando medidas para intentar entender cómo fue el choque y saber cuál de los dos vehículos se cruzó de carril al momento del impacto.
La causa quedó radicada en la fiscalía de turno bajo la carátula de doble homicidio culposo y lesiones culposas.
En pocas palabras
- Tragedia: Un hombre y su hijo de 8 años fallecieron tras un violento choque frontal en la Ruta Nacional 3.
- Accidente: El siniestro ocurrió entre una camioneta y un camión cerca del kilómetro 429, en Benito Juárez, Buenos Aires.
- Heridos: Cuatro personas resultaron con heridas de distinta consideración, incluyendo al conductor del camión y tres ocupantes de la camioneta.