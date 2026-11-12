Una motociclista murió en un choque en San Rafael y una nena de 10 años resultó herida

El accidente ocurrió alrededor de las 18.45, cuando una motocicleta Corven Energy 110 cc, conducida por la mujer, chocó contra la parte trasera de un Volkswagen Gol. Según la primera información policial, el automovilista, de 28 años, habría colocado las balizas con la intención de estacionar.

Por causas que se investigan, la motociclista habría intentado sobrepasar el vehículo por la derecha y terminó impactándolo desde atrás. Como consecuencia del choque, la conductora cayó y sufrió heridas que le provocaron la muerte en el lugar. El fallecimiento fue constatado por personal médico.