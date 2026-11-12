Una motociclista murió este jueves por la tarde tras protagonizar un accidente en calle Emilio Mitre, en San Rafael. En el mismo hecho, una niña de 10 años que viajaba como acompañante sufrió lesiones y fue trasladada al hospital.
Una motociclista murió en un choque en San Rafael y una nena de 10 años resultó herida
El accidente ocurrió cuando la moto en la que viajaban ambas víctimas chocó contra la parte trasera de un automóvil que intentaba estacionar
El accidente ocurrió alrededor de las 18.45, cuando una motocicleta Corven Energy 110 cc, conducida por la mujer, chocó contra la parte trasera de un Volkswagen Gol. Según la primera información policial, el automovilista, de 28 años, habría colocado las balizas con la intención de estacionar.
Por causas que se investigan, la motociclista habría intentado sobrepasar el vehículo por la derecha y terminó impactándolo desde atrás. Como consecuencia del choque, la conductora cayó y sufrió heridas que le provocaron la muerte en el lugar. El fallecimiento fue constatado por personal médico.
En tanto, la niña de 10 años que viajaba en la moto presentó una hinchazón en el rostro y fue trasladada al nosocomio local para recibir atención médica. El conductor del Volkswagen Gol no sufrió lesiones.
Personal de Policía Vial de la Zona Sur intervino en el procedimiento. Al automovilista le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.
En pocas palabras
- Motociclista fallecida: Una mujer murió tras un choque en San Rafael; una niña de 10 años resultó herida.
- Accidente vial: La moto colisionó contra la parte trasera de un auto que intentaba estacionar.
- Investigación: Se investigan las causas del siniestro; el conductor del auto dio resultado negativo en alcoholemia.