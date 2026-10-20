Inseguridad vial
Murió un motociclista que cayó sobre el asfalto en Guaymallén
El accidente fatal ocurrió durante la tarde en la lateral norte del Acceso Este. Investigan cómo sucedió el hecho
Fue poco después de las 19 cuando el infortunado conductor cayó sobre el asfalta por razones que se investigan.
Personal de la Delegación Vial Gran Mendoza intervino en el siniestro ocurrido en el lateral norte del Acceso Este, antes de calle Tirasso, en Guaymallén.
Una motocicleta Motomel Skua de 150 cc, que circulaba de oeste a este, cayó sobre la carpeta asfáltica. Como consecuencia, su conductor,falleció en el lugar. El deceso fue constatado por personal del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado).
En pocas palabras
- Accidente fatal: murió un motociclista en un siniestro vial en Guaymallén.
- Circunstancias: el conductor cayó sobre el asfalto por causas que se investigan.
- Vehículo: se trataba de una motocicleta Motomel Skua 150 cc.
Resumen generado por Thinkindot AI